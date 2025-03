Le derby Zurich-Kloten s'annonce comme une affiche très intéressante de ces play-off de National League. Les Aviateurs romands Nolan Diem et Axel Simic veulent créer la surprise face au champion en titre. Même si le second est pour le moment suspendu pour un match.

1/5 Nolan Diem veut aller encore plus loin avec Kloten. Photo: Pius Koller

Thibault Gilgen Journaliste Blick

La version 2025 des play-in, encore affinée par rapport à la saison dernière, a permis à la hiérarchie de la saison régulière d'être respectée. Kloten (7e) et Langnau (8e) sont les deux équipes qui rejoignent le top 6 pour la phase finale.

Alors que les Tigres bernois participeront aux play-off pour la première fois depuis 2019, Kloten peut aussi se réjouir. Les Aviateurs réalisent tout simplement leur meilleure saison depuis leur retour dans l’élite en 2022. Cerise sur le gâteau, c’est face aux voisins des ZSC Lions qu’ils feront leur retour en quart de finale ce jeudi.

Zurich-Kloten. Ce n’est pas que le nom d’un aéroport. Vu de Suisse romande, ce derby nous laisse forcément de marbre. Pourtant, il promet d'être intéressant à plus d'un titre. Pour une raison de proximité géographique bien sûr, les deux équipes étant les plus proches de la ligue en termes de kilomètres (une dizaine à vol d’oiseau entre les deux patinoires). Mais aussi en termes d’histoire. Si l’on connaît le riche passé des ZSC Lions, champions de Suisse et d’Europe en titre, il convient de rappeler que Kloten a été titré quatre saisons de suite, dominant le championnat de 1993 à 1996. Certes, c'était il y a un bout de temps, mais la qualification décrochée lundi soir réveille les souvenirs.

Nolan Diem: «Ils ont tout à perdre»

Cette affiche est d’autant plus alléchante que sur la glace, les Aviateurs pourront compter sur des Romands. C’est le cas de Nolan Diem. Formé à Lausanne, le Vaudois évolue de l’autre côté de la Sarine depuis la saison 2011-2012. Quand Blick lui demande quelle image les Romands doivent se faire de ce derby, sa réponse est catégorique: «L’image, c’est qu’à Zurich, ils ont tout à perdre. Nous, non. On est les outsiders et on va aller là-bas pour tout donner. Ce sera, je pense, une série très intéressante.» Le décor est planté et le voisin n’a qu’à bien se tenir.

Mardi, les Aviateurs ont bénéficié d’un jour de repos avant de reprendre les armes en vue de l’acte I ce jeudi à la Swiss Life Arena. Ils aborderont leur série avec quatre matches de plus que leur adversaire dans les jambes: «Heureusement, le déplacement ne sera pas long», sourit Nolan Diem. «On va essayer de récupérer avec notre congé et capitaliser là-dessus pour avoir les jambes légères.» Même si la saison des Aviateurs est déjà une réussite, hors de question pour l’attaquant de s’arrêter à ce constat: «Les objectifs sont atteints. Mais après, tout compétiteur veut aller le plus loin possible. Donc, nous ne sommes pas satisfaits de ça pour le moment. On a vu cette saison qu’on pouvait vraiment embêter Zurich, alors on va tout donner.»

À ses côtés, Nolan Diem pourra compter sur son coéquipier Axel Simic. Le Gruyiérien du vestiaire est aussi un représentant romand dans cette bataille pour Zurich: «Ah ça fait quand même quelques années que je suis en Suisse-allemande», se marre le numéro 28. «Mais ça va être des derbys incroyables. Ça va être plein tous les soirs. Il y aura beaucoup d’émotions. On les a battus deux fois cette saison, donc le bilan est équilibré.» Les matches à domicile seront probablement très précieux, puisque c’est effectivement à la maison que Kloten est venu à bout de son rival en 2024-2025.

Axel Simic croit en son équipe

Pour tenter de bousculer le champion, il faudra tout de même que Kloten évite les trous d’air incompréhensibles, comme celui subi face à Ambri. «On ne peut pas jouer un match et dominer 60 minutes», reprend Axel Simic. «Dès qu’il y a des moments difficiles, on doit essayer de jouer très simple, de mettre les pucks dehors et de les faire travailler dur. Cette saison, on a été assez bons pour ne pas prendre des buts rapidement. Il faut que nous soyons forts mentalement, ne pas trop nous concentrer sur le résultat et simplement jouer.»

Reste à savoir à combien de match pourra participer Axel Simic dans cette série. Lundi soir, il a effectué une charge litigieuse sur Miles Müller, touché à la nuque. Il est pour l'heure suspendu pour un match après l’ouverture d’une procédure ordinaire. Mais le bilan pourrait s’alourdir. Son absence aura un impact considérable sur son équipe, lui qui a inscrit deux buts précieux face aux Tessinois. «J’ai essayé de jouer physique, j’ai utilisé mon corps. En général, quand je joue comme ça, ça fonctionne aussi bien avec le puck», estime l’attaquant.

Quoi qu’il en soit, il savoure cette place en play-off et se montre fier du parcours de son équipe: «Pour nous maintenant, ce n’est que du bonus. Je suis confiant, il faudra viser une grosse victoire là-bas. On joue bien ensemble et je suis persuadé qu’on peut les battre.»