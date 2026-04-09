Le retour de Marcus Sörensen en power-play sous la loupe

Mercredi soir, Fribourg Gottéron s'est imposé face à Genève-Servette 2-1. À cette occasion, les Dragons ont pu compter sur un renfort de poids: Marcus Sörensen. Précieux dans toutes les situations, il l'est encore davantage en power-play.

Grégory Beaud Journaliste Blick

Lundi, Fribourg Gottéron avait mis un terme à 65 minutes de jeu en power-play sans marquer le moindre but. Une réussite de Christoph Bertschy qui allait peut-être avoir le don de décoincer les joueurs des unités spéciales pour la suite de cette série.

«J’essaie d’aider comme je peux, d’être présent pour les gars du power-play, de leur parler», nous a confié Marcus Sörensen, qui a effectué son retour mercredi après avoir manqué les neuf premiers matches de ces play-off. Et c'est évidemment à 5 contre 4 que son impact sera peut-être le plus utile si Fribourg Gottéron veut aller loin dans ces play-off.

Revenons sur ce premier galop d'essai et les enseignements qu'il apporte concrètement en analysant ses minutes de power-play.

1er shift: Les entrées en zone propres

Durant les quatre minutes et quelques disputées par le Suédois avec un homme de plus sur la glace, il a forcément eu pour rôle de remonter le puck et, surtout, d'entrer en zone offensive en contrôle. Un exercice dans lequel il excelle. Dès la première période de power-play (29e minute), il a rappelé à quel point il était précieux dans ce compartiment du jeu. Entré en pleine vitesse en zone adverse, il a transmis à Michael Kapla avant de se faire oublier au deuxième poteau.

Son tir direct, une poignée de secondes après avoir installé le power-play a bien failli faire immédiatement mouche. Il a fallu un arrêt impressionnant de Stéphane Charlin pour mettre en échec le No 9 des Dragons.

Par la suite, il a réalisé une deuxième entrée de zone, cette fois-ci en combinant avec Lucas Wallmark, parti à toute vitesse sur sa gauche. Profitant d'un intervalle, il a pu créer un 2 contre 1 avec Christoph Bertschy. Les deux hommes ont manqué une immense opportunité. Mais le flair offensif du Suédois a, là encore, fait merveille.

2e et 3e shift: L'animation offensive

Les deux dernières opportunités de cette rencontre ont permis à Marcus Sörensen de retrouver sa place dans son «jardin» sur la gauche du gardien. De là, il a pu alterner entre tirs sur réception et jeu rapide devant la cage pour y apporter le danger. Ses passes flippées pour Michael Kapla permettent à toute l'animation offensive de gagner en fluidité.

Et puis il y a eu cette combinaison magnifique entre l'ailier et son défenseur.

En fin de troisième et dernière période, il a généré deux actions nettes: un tir sur réception à la suite d'une passe de Michael Kapla et un caviar pour Lucas Wallmark qui avait le poids d'un but.

En quatre minutes et des poussières, Marcus Sörensen a métamorphosé le power-play de Fribourg Gottéron. Et c'était impressionnant à voir, même s'il n'y a pas eu de résultat tangible (pour l'instant?).