Le power-play des Dragons est-il mauvais ou malchanceux?

Depuis le début des play-off, Fribourg Gottéron n'est pas efficace en supériorité numérique. Les Dragons ont pour l'heure passé plus de 30 minutes en power-play contre Rapperswil et n'ont toujours pas marqué le moindre but. On essaie de comprendre pourquoi.

Grégory Beaud Journaliste Blick

Après seulement trois matches, l'échantillon de données est évidemment léger pour tirer des conclusions qui pourraient être hâtives. Toujours est-il qu'après l'acte III des quarts de finale, Fribourg Gottéron est l'équipe qui a passé le plus de temps en supériorité numérique (32'49''). Et les Dragons sont les seuls à n'avoir pas marqué dans cette situation spéciale.

Cela veut donc dire que sur les trois matches contre Rapperswil, Fribourg en a passé la moitié d'un avec un homme de plus sur la glace sans tromper Melvin Nyffeler. Avec 23,7% de réussite et un but toutes les cinq minutes, les hommes de Roger Rönnberg n'étaient de loin pas une mauvaise équipe en saison régulière dans cette phase de jeu.

Il y a forcément de quoi se demander où est le problème pour les Fribourgeois. Trois axes de réflexion principaux semblent exister même si Lucas Wallmark, l'une des pierres angulaires du «PP», se veut confiant: «Ça va venir! C’est comme ça, en ce moment. On en parle beaucoup, on regarde pas mal de vidéos.» Voici pourquoi cela pêche.

1 Un équilibre à retrouver

Grâce à «NLiceData», il est possible d'avoir accès aux cartes détaillées des tirs en power-play de Fribourg Gottéron. Sur le schéma ci-dessus, on peut trouver à gauche la densité de shoots des Dragons en power-play et à droite depuis le début des play-off. Pas besoin de faire un dessin, surtout que le graphique est déjà suffisamment explicite (et que je dessine comme un manche).

Le power-play de Fribourg Gottéron est, pour le moment, très unidimensionnel avec une forte propension à générer des tirs qui proviennent de la droite de Melvin Nyffeler, là où sont positionnés Lucas Wallmark et Christoph Bertschy. Plus inquiétant encore, l'absence totale de poids devant le filet, là où se marquent les tirs.

Mais Roger Rönnberg s'est voulu positif après un acte III qu'il a préféré: «On s’est créé beaucoup d’opportunités de marquer, avec plus de tirs et plus de situations autour du but. On a eu Bertschy seul devant, Dorthe avec un one-timer dans le slot ou Wallmark avec le but vide à la fin. En tout, je pense qu’on a eu 10 opportunités de marquer. Avant, on tirait surtout des coins et maintenant, on a mis plus de pucks devant le but.»

Comment expliquer cette propension à se décaler sur la gauche? Une piste de réflexion mène forcément à Sandro Schmid dont voici le densité de shoots en supériorité numérique durant toute la saison régulière.





Là aussi, le graphique est suffisamment éloquent. En perdant Sandro Schmid lors de la 52e et dernière journée de championnat, les Dragons ont dû se réinventer en supériorité numérique. Pour ce faire, Roger Rönnberg a décidé de modifier son alignement et Yannick Rathgeb a pris la place de Michael Kapla dans l'unité No 1. Dans quel but? Avec le droitier Rathgeb, le jeu s’ouvre différemment: les angles de tir changent et le puck circule différemment.

Est-ce le raisonnement de Roger Rönnberg? Possible. Surtout si l'on regarde l'activité du No 27 (à gauche) comparée à celle de l'Américain.





Même si la tendance est évidemment subtile, on voit que Yannick Rathgeb aura davantage tendance à amener le danger depuis la gauche du gardien, tandis que Michael Kapla «couvre» la ligne bleu de manière plus homogène. Si l'on ajoute à cela que le Suisse est droitier et le Nord-Américain gaucher, cela peut être une explication supplémentaire à cette volonté de changer quelques choses.

2 Fribourg est de moins en moins dangereux

Avec 4,69 buts escomptés par 60 minutes de glace en power-play, Fribourg Gottéron est la septième des huit équipes engagées en play-off dans cette statistique. Ce n'est donc pas uniquement uniquement une question de maladresse ou du syndrome de la bouteille de Ketchup. Théorie qui veut que les buts vont tomber comme des tomates mûres (?) dès que le premier va être inscrit.

Toujours est-il que Roger Rönnberg, conscient de cette peine après deux matches, valorise le travail de son équipe lors de la rencontre de mardi, même si cela n'a pas porté ses fruits (mûrs?): «Ce que j’ai aimé du power-play ce mardi soir, c’est qu’il a fait un changement dans la bonne direction. J’espère que tout le monde l’a vu. On s’est créé de très, très bonnes chances et on sait ce qu’on doit faire. Évidemment, les gars sont en manque de confiance actuellement. En temps normal, on aurait dû marquer marquer deux buts lors de ce match.»

La bonne nouvelle, c'est que les Dragons se sont tout de même imposés malgré cette peine à 5 contre 4.

3 Jacob De La Rose est moins piquant

En saison régulière, Jacob De La Rose était le buteur le plus prolifique pour Fribourg Gottéron en power-play avec six réalisations. Et la manière n'était pas forcément artistique mais diablement efficace. Une position solidement ancrée devant la cage et une capacité à sauter sur tous les rebonds pour tenter de mettre le puck au bon endroit. Simple et efficace. Sans fioriture, comme le Suédois sait l'être aux interviews.

Si l'on compare la carte de ses tirs entre la saison régulière (à gauche) et en play-off, le changement est assez drastique. Et il explique aussi pourquoi l'équipe de Roger Rönnberg est peut-être moins efficace.





Surtout qu'avec 16'49'' de glace en supériorité numérique, «DLR» est le deuxième Dragon le plus engagé avec un homme de plus sur la glace. Sans être fataliste, Roger Rönnberg relativise: «Mais c’est bien que l’on arrive aussi à gagner de cette manière. C’est la manière dure. La facile, c’est s’il y a un excellent gardien ou un power-play qui peut te sauver en cas de mauvaise performance à 5 contre 5. Mais en nous imposant mardi avec seulement un des deux ingrédients - le gardien -, on a une bonne base.»

Certes. Mais le reste va devoir suivre si Fribourg veut aller loin lors de ces séries.