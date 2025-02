La passe décisive d'Andrea Glauser en direction d'Antti Suomela peut être qualifiée de géniale sans aucun risque d'exagération. Encore plus fort: le défenseur revenait à peine de blessure. Sa réaction et son envie de conserver la tête du classement sont à lire ici.

Andrea Glauser est de retour et c'est tout le LHC qui s'en réjouit! Photo: keystone-sda.ch

Tim Guillemin Responsable du pôle Sport

Quelle vision du jeu! Situé juste à côté de Kevin Pasche, très précisément à gauche de son but, à portée de patins, Andrea Glauser a trouvé Antti Suomela très loin de l'autre côté de la patinoire, d'une passe parfaite dans le bon timing, et le cador finlandais a pu s'échapper pour s'en aller tromper Melvin Nyffeler et ouvrir la marque pour le LHC. 1-0 pour Lausanne après 115 secondes face à Rapperswil, 4-2 score final!

Un retour au jeu parfait pour le défenseur des Lions, qui revenait de blessure et avait manqué les derniers matches avant la trêve internationale. Si les statistiques officielles ont dans un premier temps attribué l'assist à Damien Riat, qui s'est donc fait acclamer à tort par le public de Malley (ce dont il n'avait pas besoin pour briller, comme il le prouvera à la 46e) elles ont vite été corrigées après la rencontre: le génie, sur ce coup, s'appelle Andrea Glauser, et personne d'autre.

«Si c'est bien moi qui ai fait la passe? Je crois me rappeler que oui...», sourit le trop modeste Andrea Glauser, tout content d'avoir permis à son équipe de bien entrer dans cette rencontre piège. «Normalement, notre centre est assez bas sur ce genre d'actions, mais là, quand j'ai reçu le puck, j'ai vu Antti tout seul là-bas devant! Dans ce cas de figure, il doit généralement être plus proche de moi, c'était étrange, et c'était surprenant. Mais c'était pas mal!», apprécie le défenseur, qui assure revenir à un bon niveau physique et a repris sa place dans l'équipe comme s'il n'y avait jamais eu de pause.

Une passe de génie d'Andrea Glauser a trouvé Antti Suomela après 115 secondes ce mardi. Photo: keystone-sda.ch

«J'ai bien été aidé par mes coéquipiers. Ça commence à l'entraînement. Le plaisir que j'ai de venir le matin, le sourire de mes coéquipiers, les blagues qu'on se fait... Et pendant le match, on s'est beaucoup parlés avec Aurélien Marti, avec les attaquants aussi. Ça fait du bien d'avoir des joueurs comme ça qui t'aident aussi», explique-t-il.

Le mois de mars arrive bientôt et, avec lui, les play-off. Le LHC étant assuré d'y participer, impossible de nier qu'ils sont dans un coin de la tête. Et même plus. «Encore sept matches et on y est! Je suis content d'être revenu de blessure et de recommencer avec une victoire. J'aime trop jouer ici, à la maison devant ces fans incroyables», assure-t-il, alors que le LHC vient d'engranger sa dixième victoire à domicile consécutive!

Conserver la première place, une priorité

Leaders, les Lions entendent bien le rester. «Tout le monde le sait, on veut garder la première place, bien sûr.» A quel point est-elle indispensable? «Si tu es premier, tu as quatre matches à la maison tout le temps. Et on a vu l'année dernière que c'était important... Ca ne veut pas dire qu'après tu vas facilement gagner le championnat. Notre but, c'est de ne pas lâcher et d'être encore meilleurs dans les semaines à venir», assure Andrea Glauser.

Andrea Glauser à la bagarre avec Jeremy Wick! Photo: Getty Images

Le LHC n'est pas encore à 200%,mais n'est pas en mode gestion pour autant. «Franchement, on entre sur la glace déjà presque en mode play-off, parce que l'intensité est là. Toutes les équipes veulent prendre des points à cette période de l'année, elles ont toutes quelque chose à jouer. On l'a vu avec Rappi ce soir, ils voulaient les trois points absolument. Et nous, comme je l'ai dit, on veut rester premiers», appuie Andrea Glauser, qui a passé une bonne soirée ce mardi, même si tout n'a pas été parfait dans le jeu du LHC.

«On préférerait mener 3-0 ou 4-0 et être tranquilles, pouvoir gérer, mais ce n'est pas comme ça que ça se passe. Rappi est une bonne équipe, comme toutes dans cette ligue, et on a bien maîtrisé la rencontre au final. Ils sont revenus deux fois, mais on était bien dans le match et on a pu faire la différence quand il le fallait.» Braves comme des lions, sereins comme des leaders.