Le LHC l'a emporté 4-2 face à Rapperswil mardi soir à Malley, grâce au but de la victoire signé Damien Riat au coeur du troisième tiers. Les Lions sont de solides et beaux leaders de National League.

1/2 Damien Riat et Antti Suomela, un duo qui gagne. Photo: Getty Images

Tim Guillemin Responsable du pôle Sport

C'était lui. Bien sûr. Ça ne pouvait être que lui, Damien Riat, qui allait surgir dans cette 46e minute, alors que Rapperswil venait de revenir à 2-2 quatre minutes plus tôt, sans pour autant faire taire ce véritable volcan qu'est cette patinoire de Malley et son kop toujours prêt à soutenir ses Lions, tant que ceux-ci mouillent la crinière et n'hésitent pas à se salir les pattes dans les coins.

Alors oui, Rapperswil est revenu à égalité à l'entame du troisième tiers, parce que le LHC, même s'il est leader de National League, ne fait pas tout juste et que les Lions sont humains, parfois, mais ces Lausannois ont du coeur, beaucoup, du talent, énormément, et du caractère, en quantité considérable, et Damien Riat, donc, a mis un peu de tout ça pour redonner l'avantage à Lausanne dans ce troisième tiers, d'une frappe bien sentie.

Bien joué camarade Riat, et supportez pour une fois de prendre la lumière sur votre casque, vous l'humble travailleur toujours prompt à mettre les coéquipiers en avant.

Trois points pour récompenser un bon Lausanne HC

Devant 9322 spectatrices et spectateurs, et des tribunes qui se sont répondues au coeur du troisième tiers pour encourager leurs Lions, les hommes de Geoff Ward l'ont donc emporté contre ces embêtants Lakers, qui semblent ne jamais être dangereux mais le sont tout le temps, eux qui sont revenus deux fois au score, mais pas la troisième, la plus importante. Au final, les trois points sont restés à Lausanne, on n'ose pas écrire au chaud, mais au moins au bon endroit.

Lausanne a pris les devants d'entrée, après 115 secondes pour être précis, grâce à une merveille de longue passe d'Andrea Glauser, laquelle a cassé des lignes pour trouver Antti Suomela. Le Top-Scorer sait où se trouve le but et a du mérite d'avoir mis le puck au fond, mais Melvin Nyffeler a tout de même une part de responsabilité, lui qui aurait pu sortir ce palet avec un peu plus de concentration. 1-0 pour le LHC! Un avantage très court, trop court, puisque, venu de nulle part, surgit Victor Rask pour égaliser avec passablement d'oignon sur ce coup.

La déviation subtile de Tim Bozon pour le 2-1

Lausanne, meilleur dans le jeu, plus énergique, mieux organisé, reprenait l'avantage à la 18e grâce à une déviation subtile de l'artiste Tim Bozon sur une passe bien envoyée de Ken Jäger. 2-1 après un tiers, donc, et un avantage plus que mérité. La deuxième période n'a elle procuré aucune émotion à personne, mis à part aux supporters du LHC, lesquels ont pu fêter l'ouverture du score tessinoise à Genève en applaudissant à la 25e le grand cube au centre de la glace qui venait de leur apporter cette information qui leur a donné le sourire. Toujours 2-1 après deux tiers!

Alors, les Lakers de Rapperswil sont revenus à la charge, eux qui ont donc égalisé par Valentin Hofer à la 42e, seul face à Kevin Pasche, remis de ses émotions nationales. Suffisant pour prendre un point? Non, on l'a dit, car l'inévitable Damien Riat est passé par là, avant le 4-2 dans la cage vide inscrit par Ahti Oksanen.