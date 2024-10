Teemu Hartikainen a retrouvé le chemin des filets avec Genève-Servette

À Porrentruy, Teemu Hartikainen a inscrit un triplé pour permettre à Genève-Servette de battre Ajoie 6-3. Le Finlandais, qui sort d'une saison ratée, est revenu encore plus fort. Et le voilà en tête du classement des buteurs.

Teemu Hartikainen a inscrit trois buts à Porrentruy contre Ajoie. Photo: Claudio de Capitani/freshfocus

Grégory Beaud Journaliste Blick

Parfois, le hockey sur glace est incompréhensible. Comment un joueur tel que Teemu Hartikainen a pu terminer la saison 2023/2024 avec huit buts? Le sniper finlandais a eu le canon enrayé tout au long d'un championnat qu'il a traversé de manière fantomatique. Après seulement un mois de la saison en cours, le natif de Kuopio a déjà fait trembler plus de fois les filets puisque grâce à son triplé inscrit à Porrentruy, il totalise dix réussites. «Un triplé, ça n'arrive pas tous les jours, rigole-t-il. C'est toujours un moment spécial.»

Le troisième but est tombé dans la cage vide. Dans son style caractéristique à mi-chemin entre un trax et un bulldozer, le top scorer des Vernets a forcé le passage jusqu'à glisser le puck au bon endroit. «C'était sûr que je ne ferais pas la passe», a-t-il rigolé. De l'extérieur, Teemu Hartikainen a l'air plus enjoué que la saison dernière. Il confirme cette impression: «Cette année, le hockey est redevenu fun. De jouer dans ces conditions, c'est vraiment agréable.»

Il avoue avoir vécu un dernier championnat épuisant mentalement et c'est pourquoi il a renoncé à se rendre au championnat du monde en République tchèque. «À force d'enchaîner les années avec beaucoup de matches, je me suis senti totalement vidé tant physiquement que psychologiquement. Cette longue pause m'a fait le plus grand bien. J'en avais besoin pour retrouver la motivation et la forme physique pour jouer à ce niveau.»

L'aide de Manninen

Depuis le début de la saison, Teemu Hartikainen a inscrit au minimum un point lors des dix rencontres de championnat disputées par Genève-Servette. Une première dans sa carrière? «Je ne suis pas le genre de joueur à trop m'attarder sur cela, précise-t-il. Du moins, je ne le suis plus (rires). Mais je dirais que cela a dû m'arriver par le passé lors d'une de mes saisons en Russie'

Le premier de ses trois buts est tombé d'un coup de fusil précis et puissant dans la lucarne de Damiano Ciaccio. N'est-ce qu'une question de confiance? «Non, coupe-t-il. Cela joue un rôle, bien sûr. Mais je suis surtout davantage capable de me trouver dans de bonnes positions pour avoir des chances de but, car je me sens mieux. C'est un tout.» Et, cerise sur le gâteau, il peut compter sur un allié de choix en la personne de Sakari Manninen qui dispute sa deuxième saison en Suisse. «Il est également plus efficace, car il connaît désormais notre championnat, précise-t-il. Il a eu une courbe d'apprentissage régulière, mais désormais tout est plus simple sur la glace. Il m'aide beaucoup.»

Meilleur compteur

Avec désormais 17 points en 10 matches dont 10 buts, Teemu Hartikainen trône au sommet du classement des compteurs avant la réception de Langnau. «C'est marrant de voir comment tout peut tourner dans la bonne direction soudainement alors que c'était exactement l'inverse la saison dernier, constate-t-il. J'ai vraiment vécu une saison terriblement frustrante et je m'en suis servi comme motivation pour me préparer durant l'été.»

Avec un chasseur de buts qui a retrouvé le sourire, Genève-Servette peut envisager la suite de sa saison avec sérénité. «J'espère que nous allons désormais enchaîner les bons matches pour revenir rapidement dans le Top 6, poursuit-il. C'est plus important que le nombre de buts que je marque.»