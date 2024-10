Ajoie tient tête à Genève, mais plie en fin de match

Vincent Praplan a inscrit le 1-2 en fin de première période Photo: Claudio de Capitani/freshfocus

Grégory Beaud Journaliste Blick

Comme il en a pris la mauvaise habitude, le HC Ajoie a rapidement concédé l'ouverture du score puisque Christophe Cavalleri a trompé Damiano Ciaccio dès la 5e minute de jeu. De retour de blessure venredi, le jeune attaquant a été aligné avec Teemu Hartikainen et Sakari Manninen sur la première ligne en l'absence de Markus Granlund, surnuméraire. Pas de quoi décourager les Jurassiens qui n'ont pas baissé les bras, contrairement à mercredi lors de la gifle récoltée à Zoug (7-1).

Les hommes de Christian Wohlwend ont tout d'abord réagi par Marco Pedretti et Matteo Romanenghi (7e), mais les deux joueurs du HCA se sont heurtés à Antti Raanta, préféré à Robert Mayer. Le Finlandais n'a rien pu faire quelques instants plus tard sur l'échappée de son compatriote Jerry Turkulainen. Le buteur de poche a parfaitement converti son face-à-face pour égaliser (7e, 1-1). Las, les joueurs locaux n'ont pas réussi à rentrer aux vestiaires avec un score de parité puisque Vincent Praplan a pu inscrire le 1-2 à la 19e.

La seconde période a été très solide pour les joueurs locaux qui auraient pu égaliser par Kyen Sopa dès la 23e, mais son envoi a touché le montant genevois. En fin de période, une déviation de Thibault Frossard a trompé le gardien du GSHC sur un tir d'Oula Palve, très en vue ce samedi soir. Après 40 minutes et malgré une transversale de Teemu Hartikainen (40e), le HCA a mérité ce score de parité. Au lendemain d'une courte défaite à Lugano (4-3), les pensionnaires de la Raiffeisen Arena ont ainsi livré une seconde bonne prestation de suite. Si l'on considère qu'il s'agissait du troisième match en quatre jours, la débauche d'énergie n'en est que plus louable.

Lors de l'ultime période, Ajoie a poursuivi sur sa bonne lancée. Sur une faute de dernier recours d'Eric Schneller, les Jurassiens ont obtenu un penalty. Jerry Turkulainen ne s'est pas fait prier pour y aller d'un très joli doublé (48e, 3-2). L'avantage au score n'a toutefois tenu que trois minutes, le temps pour Teemu Hartikainen de marquer son huitième but de la saison, soit autant que lors de la totalité du dernier championnat. À cinq minutes de la sirène finale, Tim Berni a trompé Damiano Ciaccio d'un tir insidieux de la ligne bleue. En fin de match, Teemu Hartikianen a assuré le succès et a inscrit un troisième but dans la cage vide pour donner un rien plus d'allure au score.