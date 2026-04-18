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Pas de surprise à Fribourg
Davos doit se passer d'un joueur majeur en début de finale

Davos doit se passer d'un défenseur majeur pour l'acte I de la finale. Michael Fora est en effet absent pour la rencontre face à Fribourg Gottéron (20h00, en direct sur Blick).
Publié: 18:27 heures
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Michael Fora s'est blessé lors de la demi-finale.
Photo: Pius Koller
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Grégory BeaudJournaliste Blick

Il n'y a pas de grande surprise dans les alignements pour le premier match de la finale de National League entre le HC Davos et Fribourg Gottéron. Comme pressenti vendredi lors de l'entraînement, le défenseur Michael Fora n'est pas en mesure de tenir sa place pour l'acte No 1 de cette finale entre Bouquetins et Dragons.

Le futur joueur du Lausanne HC s'est blessé lors de la demi-finale et était déjà absent pour la fin de cette série face aux Zurich Lions. Cela force ainsi le coach Josh Holden à composer avec seulement six défenseurs expérimentés. Les places 6 et 7 sont réservées à Tim Minder et Enzo Guebey.

Les Grisons doivent se passer de deux autres éléments majeurs. Valentin Nussbaumer a d'ores et déjà annoncé devoir mettre un terme à sa saison. Enzo Corvi, lui, n'est toujours pas de retour après s'être blessé en début d'année. C'est donc Beni Waidacher qui prend place au centre de la troisième ligne.

Composition fribourgeoise attendue

Du côté de Fribourg Gottéron, la composition est conforme à ce qui était attendu. Blessés, Sandro Schmid et Andrea Glauser ne sont évidemment pas de retour. Le premier nommé, comme Valentin Nussbaumer, a d'ores et déjà dû tirer un trait sur la fin de sa saison.

Roger Rönnberg a décidé de reconduire les lignes composées pour la fin de série face à Genève-Servette lors des demi-finales. Ainsi, c'est toujours Nathan Marchon qui joue sur l'aile de la première ligne avec les Suédois Lucas Wallmark et Marcus Sörensen. La «3B» (Bertschy-Borgstrsöm-Biasca) est évidemment inchangée.

Fribourg Gottéron dispute sa première finale depuis 2013 et court après le premier titre de son histoire. Davos, pour sa part, a remporté 31 sacres nationaux (dont 23 avant 1960), mais n'a plus triomphé depuis 2015. Toutes les rencontres de cette série seront à suivre sur notre site internet.

National League 25/26
Équipe
J.
DB.
PT.
1
HC Davos
HC Davos
52
71
117
2
HC Fribourg-Gottéron
HC Fribourg-Gottéron
52
46
100
3
Genève-Servette HC
Genève-Servette HC
52
15
91
4
ZSC Lions
ZSC Lions
52
32
91
5
HC Lugano
HC Lugano
52
30
89
6
Lausanne HC
Lausanne HC
52
18
85
7
Rapperswil-Jona Lakers
Rapperswil-Jona Lakers
52
-4
81
8
EV Zoug
EV Zoug
52
-19
75
9
SC Berne
SC Berne
52
-10
68
10
EHC Bienne
EHC Bienne
52
-22
67
11
SCL Tigers
SCL Tigers
52
-7
64
12
EHC Kloten
EHC Kloten
52
-26
63
13
HC Ambri-Piotta
HC Ambri-Piotta
52
-49
59
14
HC Ajoie
HC Ajoie
52
-75
42
Playoffs
Barrages qualificatifs
Barrages de relégation
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