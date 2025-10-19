Roger Rönnberg n'a pas mâché ses mots après la lourde défaite de Fribourg Gottéron à Langnau (6-0). Le coach suédois en appelle à une remise en question et critique l'attitude de ses joueurs lors de ce match chaotique.

Roger Rönnberg n'a pas passé une bonne soirée à Langnau Photo: keystone-sda.ch

Grégory Beaud Journaliste Blick

À l'heure des interviews, Julien Sprunger a parlé de «naufrage collectif» pour décrire la prestation de Fribourg Gottéron à Langnau. Le capitaine n'a rien pu faire pour éviter que le navire ne prenne l'eau de toutes parts puisque le score était déjà de 3-0 après cinq minutes de jeu. C'est simple, les Dragons ne se sont pas présentés à Langnau. Un contraste saisissant au lendemain d'une belle prestation à domicile face à Genève.

Derrière le banc, Roger Rönnberg a beau avoir pris son temps mort rapidement, il n'a, lui aussi, rien pu faire pour éviter, la baffe ramassée à l'Ilfis. Au moment de se présenter aux interviews, le coach suédois n'a pas été tendre avec ses joueurs. Interview à chaud.

Roger, c'était un match très compliqué ce soir pour Fribourg…

On n’était pas prêts. Pas du tout. Et ça, c’est ma responsabilité. J’ai encore échoué à rendre cette équipe affamée chaque soir. Le contraste avec hier… c’est incompréhensible. Et oui — ça va m’empêcher de dormir.

Fribourg prend trois buts en quatre minutes. Comment l'expliquer?

J’en ai parlé ce matin. Avant le match. Pendant le match. Et ça n’a servi à rien. À ce stade… peut-être que je devrais juste me taire. Pour moi, une part du processus est d'identifier les leaders dans cette équipe. Mon travail, c'est de les mettre en confiance pour qu'ils aient un impact positif sur le reste du groupe. Pour que tout le monde se tire vers l'avant et pas qu'ils choisissent les matches durant lesquels ils veulent bien jouer.

Après les trois premiers buts, pourquoi ne pas avoir changé de gardien?

Parce que je ne fais pas de miracles quand l’attitude est aussi mauvaise. Avec l'expérience, c'est quelque chose que j'ai appris, malheureusement.

Cette attitude était mauvaise dès le début?

Dès la première seconde. Dès le tout premier shift, j’ai vu que l’équipe n’était pas prête à jouer. Et ça, c'est mon travail de faire en sorte qu'elle le soit. C'est à moi de faire en sorte que nous construisions une relation entre l'équipe et moi pour trouver un moyen d'avoir la bonne énergie soir après soir. Car mes attentes sont autrement plus élevées que ce que nous avons fait aujourd'hui.

Qu’est-ce qui manque pour que cette connexion se fasse?

On peut parler d’émotion, de structure, de plan… mais si on ne veut pas se battre, ça ne sert à rien. Le leadership, ce n’est pas sortir les bons mots. Ce serait trop facile et tous les entraîneurs auraient déjà de nombreux titres. Il faut que je sois capable d'appuyer sur les bons boutons. Mais pour l'heure, je n'ai pas encore l'impression que cette relation existe.

Et dans le vestiaire, après le match, qu’est-ce qui a été dit durant les dix minutes durant lesquelles la porte était fermée?

Moi, j'ai principalement écouté. Les leaders ont parlé. Ils étaient lucides et humbles. Ils ne se sont pas cherchés d'excuse et ont dit les bonnes choses. Personne n'est content après un tel match. Cette attitude de ne pas se cacher m'a plu. Il y a un bon caractère dans cette équipe, j'en suis convaincu. Mais le challenge, désormais, pour les joueurs et le staff, c'est de grandir ensemble. Pour l'heure, je me rends compte que nous n'avons peut-être pas encore suffisamment traversé de moments difficiles ensemble pour que ce lien se crée. C'est ainsi que nous allons nous rapprocher les uns des autres.

En fin de match, tu as fait jouer Schmid avec Sörensen...

Ce ne sont pas les lignes qui étaient un problème ce soir. Vendredi, nous avons gagné avec le même alignement.

Certes, mais Lucas Wallmark revient bientôt. C'est prévu de l'aligner en compagnie des deux, comme la saison dernière?

Lucas va jouer au centre. C'est tout ce que je peux dire aujourd'hui.