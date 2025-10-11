«Il est probablement dans mon Top 10, celui-ci!»

Lors du probant succès de Genève à Zoug (1-4), Markus Granlund a réalisé un solo étourdissant pour inscrire le 0-3. Retour sur la scène marquante de cette rencontre avec le principal intéressé.

Moins d'une semaine après le licenciement de leur coach Yorick Treille, les Genevois avaient à cœur de relever la tête en se déplaçant à Zoug. «Nous sommes des compétiteurs, précise Markus Granlund. Personne ne pouvait être satisfait de la manière dont nous avons joué certains matches depuis le début de cette saison.» Le No 60 des Aigles pense évidemment aux deux raclées contre Lausanne (11-0) et Bienne (8-0).

Alors forcément, la première avec Ville Peltonen comme entraîneur principal devait bien se dérouler. Et à l'entame de l'ultime période, elle se passait bien puisque le GSHC virait en tête. Le troisième tiers venait à peine de reprendre que Markus Granlund avait déjà poussé le puck au fond du filet de Tim Wolf. Et avec la manière! Après avoir récupéré le puck en zone neutre, il a fondu sur David Sklenicka, en a fait le tour, et a effacé le gardien avant de glisser tout doucement le puck dans le but. Du grand art.

Au meilleur des moments

Alors que Genève ne menait «que» 0-2, le Finlandais s'est dit qu'il fallait donner encore un coup de rein pour assurer le succès des Grenat. «C'était ce qui pouvait nous arriver de mieux, a remarqué Ville Peltonen. Le timing était excellent.» Et la manière? «J'ai dû revoir les images sur l'écran géant pour voir exactement ce qu'il a fait», a rigolé le technicien. Ce qu'il s'est dit après les avoir vues? «Je ne me suis rien dit parce que j'étais surtout en train de faire passer le message à mon équipe qu'il ne fallait pas essayer d'imiter Markus (rires).»

Le principal intéressé, lui, n'avait pas encore pu revoir les images de son exploit au moment des interviews. «Je le ferai en revenant aux vestiaires, rigole le buteur. Sur l'écran, je n'ai pas vu non plus. Mais je pense que c'était pas mal (rires).» Son chef-d'œuvre, Markus Granlund l'explique finalement très simplement: «J'étais à pleine vitesse en zone neutre au moment de récupérer le puck et le défenseur était moins rapide. Je ne dirais pas que c'était facile, non. Mais c'est vrai qu'en étant lancé, il y a plus de place pour improviser face à un défenseur.»

Plusieurs buts d'anthologie

Buteur patenté, Markus Granlund a l'habitude de faire trembler les filets. Mais cette réussite inscrite en Suisse centrale fait à n'en pas douter partie de ses plus belles. Mais à quelle hauteur dans son classement personnel: Top 3? Top 5? Top 10? «Il faudrait que je réfléchisse un peu, temporise-t-il. Allez, je dirais qu'il est probablement dans mon Top 10, celui-ci.» Pas mieux? «J'en ai marqué quelques-uns de jolis», s'excuse-t-il presque.

Et une brève recherche YouTube permet de voir que dans sa longue carrière, il a en effet quelques buts de grande classe.

Et celui-ci. Oui il faut un peu plisser les yeux pour le voir, mais il est grandiose.

