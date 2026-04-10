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Le capitaine fribourgeois blessé
Julien Sprunger absent pour l'acte IV

Ce vendredi, Fribourg Gottéron va affronter Genève-Servette sans son capitaine. Blessé, Julien Sprunger n'est pas de la partie pour l'acte IV.
Publié: il y a 47 minutes
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Dernière mise à jour: il y a 46 minutes
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Julien Sprunger n'est pas présent pour l'acte IV ce vendredi à Genève.
Photo: Pius Koller
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Matthias DavetJournaliste Blick

Julien Sprunger ne va pas disputer son 1179e match de National League ce vendredi soir. Le capitaine des Dragons n'est pas sur la feuille de match pour l'acte IV de la demi-finale entre Fribourg et Genève (2-1 dans la série).

Mercredi soir, le No 86 n'a pas terminé la rencontre. Après un contact avec Giancarlo Chanton à la 32e minute, Julien Sprunger est retourné aux vestiaires. Selon «La Liberté», il a terminé la soirée à l'hôpital et est touché au niveau de la région pelvienne.

Un duel fratricide à venir

Sans son joueur de troisième ligne, Roger Rönnberg doit revoir tous ses blocs offensifs. Nathan Marchon remonte aux côtés de Lucas Wallmark et Marcus Sörensen. Le No 97 prend la place de Jacob de la Rose, qui se retrouve entre Jamiro Reber et Jeremi Gerber. Samuel Walser sera aligné avec Jan Dorthe et Kevin Nicolet. Julien Rod entre dans l'alignement, en qualité de 13e attaquant. Il pourra peut-être affronter Noah, son frère.

Côté Genève, Ville Peltonen ne fait aucun changement en vue de ce quatrième duel. Buteur mercredi à la BCF Arena, Luca Hischier évoluera toujours avec Simas Ignatavicius et Vincent Praplan. Début du match à 20h, en direct sur Blick.

National League 25/26
Équipe
J.
DB.
PT.
1
HC Davos
HC Davos
52
71
117
2
HC Fribourg-Gottéron
HC Fribourg-Gottéron
52
46
100
3
Genève-Servette HC
Genève-Servette HC
52
15
91
4
ZSC Lions
ZSC Lions
52
32
91
5
HC Lugano
HC Lugano
52
30
89
6
Lausanne HC
Lausanne HC
52
18
85
7
Rapperswil-Jona Lakers
Rapperswil-Jona Lakers
52
-4
81
8
EV Zoug
EV Zoug
52
-19
75
9
SC Berne
SC Berne
52
-10
68
10
EHC Bienne
EHC Bienne
52
-22
67
11
SCL Tigers
SCL Tigers
52
-7
64
12
EHC Kloten
EHC Kloten
52
-26
63
13
HC Ambri-Piotta
HC Ambri-Piotta
52
-49
59
14
HC Ajoie
HC Ajoie
52
-75
42
Playoffs
Barrages qualificatifs
Barrages de relégation
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