Julien Sprunger absent pour l'acte IV

Ce vendredi, Fribourg Gottéron va affronter Genève-Servette sans son capitaine. Blessé, Julien Sprunger n'est pas de la partie pour l'acte IV.

Matthias Davet Journaliste Blick

Julien Sprunger ne va pas disputer son 1179e match de National League ce vendredi soir. Le capitaine des Dragons n'est pas sur la feuille de match pour l'acte IV de la demi-finale entre Fribourg et Genève (2-1 dans la série).

Mercredi soir, le No 86 n'a pas terminé la rencontre. Après un contact avec Giancarlo Chanton à la 32e minute, Julien Sprunger est retourné aux vestiaires. Selon «La Liberté», il a terminé la soirée à l'hôpital et est touché au niveau de la région pelvienne.

Un duel fratricide à venir

Sans son joueur de troisième ligne, Roger Rönnberg doit revoir tous ses blocs offensifs. Nathan Marchon remonte aux côtés de Lucas Wallmark et Marcus Sörensen. Le No 97 prend la place de Jacob de la Rose, qui se retrouve entre Jamiro Reber et Jeremi Gerber. Samuel Walser sera aligné avec Jan Dorthe et Kevin Nicolet. Julien Rod entre dans l'alignement, en qualité de 13e attaquant. Il pourra peut-être affronter Noah, son frère.

Côté Genève, Ville Peltonen ne fait aucun changement en vue de ce quatrième duel. Buteur mercredi à la BCF Arena, Luca Hischier évoluera toujours avec Simas Ignatavicius et Vincent Praplan. Début du match à 20h, en direct sur Blick.