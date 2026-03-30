Le but illicite de Genève a «donné de l'énergie» au LHC

Les Vaudois ne se sont pas laissés abattre par le 2-1 illicite de Genève-Servette. Lausanne a égalisé, avant de remporter l'acte V aux Vernets (2-3).

Matthias Davet Journaliste Blick

Les joueurs de Lausanne avaient toutes les raisons du monde d'être frustrés. Lors de l'acte V (2-3), Genève a renversé le score en début de deuxième tiers-temps. Si l'égalisation de Markus Granlund ne faisait aucun doute, le 2-1 de Simas Ignatavicius a été inscrit à la suite d'une action illicite. Devant le gardien adverse, le Lituanien à licence suisse a réalisé un slew-footing sur Fabian Heldner, avant de pousser la rondelle au fond (24e). Si les arbitres l'avaient pris sur le fait, le No 80 des Aigles aurait écopé d'une pénalité de 5 minutes et une autre de méconduite pour le match. Ce n'a pas été le cas.

La question était alors de savoir comment les Vaudois allaient réagir à cette erreur de la part des officiels. La réponse a été «avec la manière». Ils se sont lancés à l'assaut de la cage défendue par Stéphane Charlin et ont obligé le portier grenat à enchaîner les bons arrêts. Le Genevois n'a toutefois rien pu faire sur l'égalisation de Ken Jäger, parti seul en contre (36e). Dans le troisième tiers, Jason Fuchs a inscrit le but de la victoire et le LHC possède désormais un puck de série.

Fabian Heldner n'a pas fini le match

Après le match, le No 14 avait eu le temps de revoir cette action. «Je pense que pas mal de monde l'a vue, sourit (un peu jaune) Jason Fuchs. Je n'ai pas grand-chose à ajouter là-dessus.» Logiquement, le joueur des Lions ne veut pas trop se mouiller. Tout comme, au début, son entraîneur Geoff Ward. «Ce sont les play-off et les joueurs sont plus rudes», souffle-t-il.

Relancé, le coach canadien se lance ensuite dans un monologue, dont voici une première partie: «Je me dois de rester calme sur le banc, car tu ne peux pas changer l'avis des arbitres. Tu ne veux pas perdre ta concentration et être distrait.»

Très vite et de lui-même, Geoff Ward enchaîne sur la santé des athlètes. «Notre ressource la plus importante, ce sont les joueurs, rappelle-t-il. On en a des impressionnants dans ce championnat et, même quand les émotions sont fortes comme en play-off, les règles doivent les protéger. Tout le monde essaie de faire de son mieux, mais parfois les gens ne voient pas certaines choses.»

D'ailleurs, si le technicien du LHC tient ce discours, c'est parce que son défenseur Fabian Heldner n'a pas terminé la rencontre. «Je n'ai pas encore pu parler au docteur, avoue Geoff Ward. On verra demain matin (ndlr: lundi matin) ce qu'il nous dit et on va avancer.»

«Gérer les moments clés»

Avancer, ce que Lausanne a pu faire dans son match. Face aux Aigles, les Lions ont transformé leur frustration en rébellion. «Oui, cet épisode a peut-être tourné le match et nous a donné de l'énergie, admet Jason Fuchs. À nous de gérer de la bonne manière ces moments clés. On a réussi à le faire ce soir. C'est la bonne réaction de l'équipe et c'est exactement ce qu'il fallait.»

Ce sont donc des Vaudois satisfaits et avec un sentiment de justice qui ont pris la route de la capitale olympique. Mardi, ils ont l'occasion de mettre un terme à la série et d'envoyer Genève en vacances. Mais là aussi, il faudra gérer les moments clés de la bonne manière.