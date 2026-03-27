Un changement à Genève pour l'acte IV

Menés 1-2 dans leur série face à Lausanne, Ville Peltonen et son Genève-Servette ont décidé de procéder à un léger changement dans leur alignement en vue de l'acte IV du quart de finale. Comme cela a déjà été le cas lundi à la Vaudoise aréna, le coach finlandais a décidé de réintégrer Simas Ignatavicius au sein de la troisième ligne des Grenat. Le Lituanien à licence suisse sera aligné aux côtés de Marc-Antoine Pouliot et Vincent Praplan.
Luca Hischier fait le chemin inverse et se retrouve treizième attaquant pour ce match important pour les Aigles. Cela va-t-il changer quelque chose pour les visiteurs?
De son côté, Geoff Ward a décidé de ne rien bouger par rapport à l'équipe qui s'est imposée mercredi aux Vernets. Kevin Pasche est toujours dans les buts. A voir si le portier des Lions va continuer à être autant impressionnant qu'il l'est depuis le début du quart de finale. Réponse dès 20h (en direct sur Blick).
Équipe
J.
DB.
PT.
1
HC Davos
52
71
117
2
HC Fribourg-Gottéron
52
46
100
3
Genève-Servette HC
52
15
91
4
ZSC Lions
52
32
91
5
HC Lugano
52
30
89
6
Lausanne HC
52
18
85
7
Rapperswil-Jona Lakers
52
-4
81
8
EV Zoug
52
-19
75
9
SC Berne
52
-10
68
10
EHC Bienne
52
-22
67
11
SCL Tigers
52
-7
64
12
EHC Kloten
52
-26
63
13
HC Ambri-Piotta
52
-49
59
14
HC Ajoie
52
-75
42