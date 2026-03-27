Un changement à Genève pour l'acte IV

Genève a décidé de procéder à un changement par rapport à la formation qui s'est inclinée mercredi aux Vernets. Quant à Lausanne, Geoff Ward a décidé de ne pas changer une équipe qui gagne.

Matthias Davet Journaliste Blick

Menés 1-2 dans leur série face à Lausanne, Ville Peltonen et son Genève-Servette ont décidé de procéder à un léger changement dans leur alignement en vue de l'acte IV du quart de finale. Comme cela a déjà été le cas lundi à la Vaudoise aréna, le coach finlandais a décidé de réintégrer Simas Ignatavicius au sein de la troisième ligne des Grenat. Le Lituanien à licence suisse sera aligné aux côtés de Marc-Antoine Pouliot et Vincent Praplan.

Luca Hischier fait le chemin inverse et se retrouve treizième attaquant pour ce match important pour les Aigles. Cela va-t-il changer quelque chose pour les visiteurs?

De son côté, Geoff Ward a décidé de ne rien bouger par rapport à l'équipe qui s'est imposée mercredi aux Vernets. Kevin Pasche est toujours dans les buts. A voir si le portier des Lions va continuer à être autant impressionnant qu'il l'est depuis le début du quart de finale. Réponse dès 20h (en direct sur Blick).