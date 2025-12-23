Lausanne doit faire sans Erik Brännström, blessé

Une immense tuile pour le Lausanne HC avant le derby à Genève

Les Vaudois se déplacent à Genève pour y défier le GSHC sans leur pierre angulaire. Erik Brännström, le meilleur défenseur de la Ligue (et de loin), est en effet annoncé blessé pour la rencontre qui se disputera à 19h45 aux Vernets (en direct sur Blick). «Rien de grave, rassure le directeur sportif John Fust. Il ne devrait pas manquer plus d'un match.»

Pour cette quatrième rencontre en cinq jours, le LHC s'est déplacé sans Antti Suomela, Ken Jäger, Raphael Prassl, Dominik Kahun, Erik Brännström et Fabian Heldner, tous blessés. Basile Sansonnens est engagé avec l'équipe de Suisse M20.

Concernant Antti Suomela, John Fust détaille: «Il sera absent pour plusieurs semaines, précise-t-il. Il s'est blessé à la cheville, mais je ne suis pas en mesure d'être plus précis pour le moment.»