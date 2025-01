Antti Suomela (à dr.) et Théo Rochette (au centre) vont pouvoir rejouer dès ce mercredi soir. Photo: Roger Albrecht/freshfocus

Grégory Beaud Journaliste Blick

Le Lausanne HC se déplace dans la capitale avec un effectif offensif presque complet. Geoff Ward pourra en effet à nouveau compter sur Théo Rochette et Antti Suomela, ses deux atouts offensifs principaux. Le premier nommé était malade lors des derniers matches et pourra ainsi trouver à nouveau sa place dans l'alignement des Lions.

Antti Suomela, lui, avait ressenti une petite gêne musculaire lors du match à Lugano voici une dizaine de jours. L'attaquant finlandais, meilleur compteur de la formation vaudoise, n'était plus réapparu depuis la deuxième période de la rencontre disputée au Tessin. Selon nos informations, il s'agissait surtout d'une mesure de précaution et non d'une grave blessure. Il était absent la semaine dernière contre Fribourg, Bienne et Ajoie. Son retour au centre de la première ligne devrait aider le LHC qui a perdu deux de ses trois dernières parties de National League.

Les Lions se présenteront dans la capitale sans Raphael Prassl. L'attaquant, qui vient de faire son début de saison, n'est pas blessé. Il est simplement malade et était même présent sur la glace mercredi pour l'entraînement du matin. Rien de grave le concernant, donc. Nathan Vouardoux est lui toujours blessé.

Leader avec 75 points, le Lausanne HC affrontera deux fois Berne en trois jours. Les Ours sont quatrièmes avec seulement six longueurs de retard sur les Lions. C'est dire si ce back to back revêt une certaine importance dans la lutte pour l'une des deux premières places au classement de National League. Si les Vaudois occupent la première place, ils sont toutefois sous le joug des Zurich Lions. Les champions en titre ont cinq points de retard, mais ont disputé trois matches de moins que le LHC.