Il arrête tous les pucks en Suisse! Mais désormais, Stéphane Charlin, gardien des Tigers, et futur portier de Genève-Servette, veut aussi faire ses preuves sur la scène internationale. «Je veux montrer que je peux bien jouer, et pas seulement à Langnau», assure-t-il.

1/7 Le gardien de Langnau Stéphane Charlin se trouve sur l'autoroute du succès. Photo: Pius Koller

Marcel Allemann

En 2022, Stéphane Charlin a décidé de quitter son club d'origine, Genève-Servette, pour rejoindre les SCL Tigers. Ses chances de jouer en National League avec son club formateur étaient en effet bien minces. «C'était la meilleure décision possible», assure aujourd'hui le gardien de 24 ans. Elle a en tout cas donné un coup de fouet à sa carrière.

A Langnau, il a eu le temps nécessaire pour se développer et grandir dans le monde professionnel aux côtés de Luca Boltshauser (31 ans), avec qui il s'entend aussi très bien sur le plan humain. La saison dernière déjà, Stéphane Charlin a très largement accéléré, se hissant dans la catégorie des meilleurs gardiens suisses et disputant ses deux premiers matchs internationaux.

Un taux d'arrêts exceptionnel de 95,95%!

Cette saison, le grand Genevois (1,93 m) a encore ajouté une belle touche à ce joli tableau. Avec un taux d'arrêts exceptionnel de 95,95%, il est clairement le meilleur gardien de la ligue sur le plan statistique. Et il ne se passe quasiment aucune soirée sans qu'il ne soit encensé par les médias et les experts. «Je ne m'occupe pas vraiment de cela», dit-il avec calme, «je me concentre sur ce qui se passe sur la glace».

La sélection nationale pour la Karjala Cup Gardiens (2): Stéphane Charlin (SCL Tigers), Gilles Senn (HC Ambri-Piotta) Défenseurs (10): David Aebischer (HC Lugano), Iñaki Baragano (SCRJ Lakers), Tim Berni (Genève-Servette HC), Giancarlo Chanton (Genève-Servette HC), Michael Fora (HC Davos), Tobias Geisser (Zoug), Fabian Heldner (Lausanne HC), Dean Kukan (ZSC Lions), Romain Loeffel (SC Berne), Christian Marti (ZSC Lions) Attaquants (15): Andres Ambühl (HC Davos), Sven Andrighetto (ZSC Lions), Thierry Bader (SC Berne), Nicolas Baechler (ZSC Lions), Attilio Biasca (Zoug), Enzo Corvi (HC Davos), Fabrice Herzog (Zoug), Mike Künzle (Zoug), Denis Malgin (ZSC Lions), Marco Miranda (Genève-Servette HC), Tyler Moy (SCRJ Lakers), Damien Riat (Lausanne HC), Théo Rochette (Lausanne HC), Sven Senteler (Zoug), Dario Simion (Zoug) Gardiens (2): Stéphane Charlin (SCL Tigers), Gilles Senn (HC Ambri-Piotta) Défenseurs (10): David Aebischer (HC Lugano), Iñaki Baragano (SCRJ Lakers), Tim Berni (Genève-Servette HC), Giancarlo Chanton (Genève-Servette HC), Michael Fora (HC Davos), Tobias Geisser (Zoug), Fabian Heldner (Lausanne HC), Dean Kukan (ZSC Lions), Romain Loeffel (SC Berne), Christian Marti (ZSC Lions) Attaquants (15): Andres Ambühl (HC Davos), Sven Andrighetto (ZSC Lions), Thierry Bader (SC Berne), Nicolas Baechler (ZSC Lions), Attilio Biasca (Zoug), Enzo Corvi (HC Davos), Fabrice Herzog (Zoug), Mike Künzle (Zoug), Denis Malgin (ZSC Lions), Marco Miranda (Genève-Servette HC), Tyler Moy (SCRJ Lakers), Damien Riat (Lausanne HC), Théo Rochette (Lausanne HC), Sven Senteler (Zoug), Dario Simion (Zoug) plus

Il confirme certes qu'il est satisfait de la manière dont les choses se passent actuellement pour lui, «mais je continue à voir un potentiel d'amélioration». Il admet également qu'il a actuellement beaucoup de confiance en lui, «mais ce n'est pas vraiment nouveau, j'étais déjà convaincu de mes capacités il y a deux ans».

Un avenir à Genève... ou en NHL?

Des capacités qui se sont sans aucun doute développées, notamment dans le domaine de la constance. Alors que par le passé, il alternait encore ombre et lumière, il convainc désormais par des performances stables en permanence. Stéphane Charlin l'avoue lui-même: «Oui, la constance a été un grand thème de travail avec notre entraîneur des gardiens William Rahm. C'est d'une part une question mentale, mais surtout de toujours veiller à soigner les détails».

Ce sera la dernière saison de Stéphane Charlin dans l'Emmental. Dès la saison prochaine, il retournera à Genève-Servette, où l'attend un contrat de trois ans. Pour pouvoir, avec un peu de retard, faire ses preuves dans sa ville natale? «Non, je ne le vois pas comme ça», précise le Romand qui parle désormais bien l'allemand. «Ke voulais rejoindre un club qui a de grandes ambitions et qui peut jouer le titre. Genève-Servette répond à ces deux critères».

Une boulette lors de son dernier match international

Stéphane Charlin avoue qu'il n'a pas été facile de dire aux gens de Langnau, à qui il doit beaucoup, qu'il partait. «Mais ils ont bien réagi et se sont même réjouis pour moi que l'on me donne la chance de franchir la prochaine étape de ma carrière». Une autre étape de carrière désormais envisageable: la NHL. Peut-être même dès la saison prochaine, au lieu de retourner à Genève? Il sourit avec malice à cette question: «Les sujets qui me préoccupent actuellement sont les SCL Tigers et l'équipe nationale. Le reste? Nous verrons après la saison».

Stéphane Charlin participe cette semaine pour la troisième fois à un rassemblement de la Nati et se réjouit de disputer la Karjala Cup à Helsinki: «Je veux montrer que je peux bien jouer, et pas seulement à Langnau». Lors de son dernier match international, le 12 avril, dans le cadre de la préparation à la Coupe du monde contre la Slovaquie (défaite 3-5), il aurait pourtant bien voulu disparaître dans la glace.

Lors du 2-4, le gardien a commis une boulette monumentale en glissant et en passant à côté du puck. Il se souvient: «J'étais terriblement énervé contre moi-même, et cela a duré toute la soirée. Mais après, j'ai fait une croix sur ce but stupide. En tant que gardien de but, il faut savoir gérer ce genre de choses».