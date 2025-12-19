Genève-Servette se troue face aux Emmentalois

Grégory Beaud Journaliste Blick

Face aux Langnau Tigers, Derick Brassard a disputé son premier match en Suisse après avoir signé en cours de semaine. Le Québécois a profité de l'absence de Sakari Manninen, blessé, pour inaugurer son maillot No 18. La soirée a toutefois tourné court pour le nouveau venu puisqu'il est retourné aux vestiaires à la 35e minute en étant visiblement blessé à la cheville.

Genève-Servette n'est pas franchement bien entré dans sa rencontre. Et ce sont les visiteurs qui se sont créés la première occasion nette. Après un puck perdu en zone neutre par Jimmy Vesey, Andre Pettersson a pu se présenter seul face à Stéphane Charlin. Le meilleur buteur des Tigres a échoué face au portier des Aigles.

Défense aux abonnés absents

Genève aurait pu virer en tête tant par Markus Granlund (10e) que par Marco Miranda (13e). Mais les deux attaquants des Vernets n'ont pas réussi à tromper Lucas Boltshauser. Harri Pesonen, lui, ne s'est pas posé de question pour ouvrir la marque (14e, 1-0). Le sniper finlandais a battu son ancien coéquipier. L'international a été une nouvelle fois délaissé par sa défense à la 18e minute et Andre Pettersson a pu se présenter seul, mais a une nouvelle fois échoué. La désorganisation générale s'est poursuivie puisque Jusso Riikola a doublé la mise avant la première pause (19e, 2-0).

Durant la pause, les fans de Genève invités sur la glace ont tous échoué dans le concours de tirs dans le but adverse. À l'image de leurs protégés en somme. Et la tendance ne s'est pas du tout améliorée puisque Vili Saarijärvi a trouvé la barre transversale à la 26e, avant que Simas Ignatavicius n'échoue face à Luca Boltshauser, à la mi-match. La soirée aurait pu tourner à la débâcle avant la deuxième pause puisque Jiri Felcman avait le troisième but au bout de la crosse (32e). Mais Stéphane Charlin a été vif pour s'interposer.

À Bienne pour rebondir

Lors de l'ultime période, les filets emmentalois ont tremblé sur la première occasion adverse. Et c'est Marco Miranda qui a pu redonner espoir aux joueurs locaux pour son deuxième but de la saison. Sur une période de supériorité numérique, Tim Bozon aurait pu égaliser, mais Luca Boltshauser a été très solide sur sa ligne. En fin de match, Flavio Schmutz a inscrit le 1-3 dans la cage vide (60e) et Harri Pesonen a également profité d'un filet désert pour inscrire le 1-4. Il y a tout de même une statistique dans laquelle le GSHC a été meilleur que Langnau, c'est au niveau des cannes fracassées de rage sur le banc. Grâce à Markus Granlund et Jimmy Vesey, les Aigles ont gagné 2-0.

Au classement, les Grenat ne réalisent pas franchement une bonne opération avec cette défaite face à un adversaire largement à leur portée. Samedi, ils se rendront à Bienne pour éviter de faire un week-end à zéro point avant d'accueillir Lausanne mardi dans un derby lémanique qui s'annonce chaud.