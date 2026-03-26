«Lausanne et Geoff Ward ont pris le contrôle sur la série»

Le troisème match de la série entre Genève et Lausanne a tourné en faveur des Lions qui ont désormais l'avnatage de la glace. Ancien joueur des deux clubs, Benjamin Antonietti nous livre son analyse.

Benjamin Antonietti

«C’était un match très intéressant, parce qu’avec une victoire chacun, on repartait un peu à zéro. Et on voit que le défi physique imposé par Genève au début de la série ne fonctionne plus vraiment. Ce mercredi, Lausanne a joué avec beaucoup plus de confiance. On a vu les attaquants se balader un peu plus dans la défense genevoise, prendre des initiatives, jouer libérés. Et quand Lausanne peut jouer son jeu comme ça, ça fait mal.

Kevin Pasche, lui, est en train de gagner son duel contre Stéphane Charlin. Il est encore une fois très, très fort. Ça fait trois matchs qu’il est à un niveau très élevé. De l’autre côté, le gardien de du gSHC est un peu en dedans sur ce match-là.

Genève va devoir trouver des solutions

Pour Genève, il y avait une crainte avant les play-off, et elle est en train de se confirmer. L’équipe s’appuie énormément sur sa première ligne dans les moments décisifs. Et quand cette ligne ne marque pas deux ou trois buts, tout devient compliqué. C’était déjà le cas pendant la saison régulière. Là, ça se vérifie encore. Ça ne veut pas dire que la série est finie, mais il va falloir trouver des solutions.

Du côté de Lausanne, j’ai l’impression que Geoff Ward a trouvé la manière de contourner le style de jeu adverse. Lors du premier match, Genève n’avait quasiment rien donné. Là, c’est différent: Lausanne joue avec confiance, trouve des espaces et arrive à imposer son jeu.

Il y a aussi eu une séquence intéressante en fin de match, avec Dave Sutter qui propose un combat à Aurélien Marti. Ce dernier refuse, et ça peut se comprendre, mais je pense que s’il accepte à ce moment-là, ça envoie un signal très fort. Un message du type: on n’a pas peur, peu importe ce que vous proposez. Là, ça ne change pas la physionomie du match, mais ça aurait pu marquer un vrai tournant dans la série.

Les situations spéciales restent importantes. On voit que les pénalités commencent à se payer, dans un sens comme dans l’autre. Genève peut revenir sur ces phases. Ça va continuer à jouer un rôle clé.

On est face à deux oppositions de style, et ça va être intéressant de voir comment Genève va réagir au prochain match. Est-ce qu’ils vont continuer à mettre beaucoup de pression, ou au contraire ajuster en étant un peu plus patients, peut-être en zone neutre? Parce que leur forecheck fonctionne moins bien qu’au début de la série.

Geoff Ward a aussi l’avantage de pouvoir ajuster ses lignes à domicile, et ça lui donne une carte supplémentaire. Pour l’instant, je trouve qu’il gagne son duel face à Ville Peltonen. Il tire le maximum de son équipe. Et pourtant, elle n’était pas forcément en confiance avant les play-off.

Et puis il y a des joueurs comme Ken Jäger, pas forcément les plus visibles, mais très importants. Il est vraiment bon dans les deux sens de la glace, il fait mal offensivement aussi. La série est à 2-1, rien n’est fait, mais ça devient très intéressant pour Lausanne avec l'avantage de la glace désormais.»