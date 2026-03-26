Les ZSC Lions ont battu Lugano 4-0 mercredi, mais pourraient être privés de Sven Andrighetto pour une longue durée après un choc particulièrement violent. De son côté, Lugano a vécu un contre-temps embêtant sur le trajet du retour.

Marcel Allemann

Zurich mène 3-0 dans sa série face à Lugano. Voici les faits marquants de la victoire 4-0 de mercredi.

La blessure de Sven Andrighetto

«C’était une performance solide, du premier au dernier homme», savoure l’entraîneur des ZSC Lions, Marco Bayer, après le net succès 4-0 de son équipe lors de l’acte III des quarts de finale.

En face, le HC Lugano n’a jamais vraiment été en mesure de bousculer les Zurichois. Ces derniers ont même failli se mettre en difficulté tout seuls, lorsque les deux partenaires de ligne Rudolfs Balcers et Sven Andrighetto ne se sont pas vus et sont entrés violemment en collision.

Si Rudolfs Balcers s’en est sorti sans dommage, Sven Andrighetto, lui, a quitté la glace sérieusement touché et n’est pas revenu. «C’était violent, ce n’était pas beau à voir», grimace Marco Bayer.

À l’issue de la rencontre, le coach zurichois n’était pas encore en mesure de donner des nouvelles précises de son attaquant ni de se prononcer sur une éventuelle absence prolongée. Une perte qui pourrait peser lourd: «Sven Andrighetto est l’un de nos joueurs clés. S’il manque, ça se ressent énormément. Mais notre effectif est profond, il y aura toujours quelqu’un pour saisir sa chance.»

Les gardes du corps des Lions

Dans ces play-off, les ZSC Lions ne se distinguent pas seulement par la qualité de leur jeu, mais aussi par leur capacité à répondre physiquement lorsque la situation l’exige.

Mercredi, Vinzenz Rohrer en a donné l’exemple en s’en prenant à Connor Carrick dans un combat musclé, jusqu’au sang. Une réaction consécutive à une charge de Zach Sanford sur le gardien Simon Hrubec, qui avait provoqué une échauffourée devant le but.

«Nous protégeons notre gardien à tout prix. C’est ce qu’a fait Vinzenz, et c’est exactement ce que j’attends de lui dans une telle situation», explique l’entraîneur Marco Bayer. «Nous avons décidé entre nous de nous défendre les uns les autres.»

Sur les deux premiers matches, c’est surtout Juho Lammikko qui s’est illustré dans ce rôle. Lors de l’acte I, il avait attrapé Connor Carrick alors que celui-ci s’en prenait à Denis Malgin. Dans le match 2, le Finlandais avait même arraché Alessio Bertaggia du banc pour le ramener sur la glace, après une charge dangereuse sur Jesper Frödén.

Juho Lammikko assume ce rôle de «garde du corps»: «J’essaie simplement de faire de mon mieux pour l’équipe. Ce sont des choses qu’on doit parfois faire — mais sans prendre de pénalités stupides.»

L'as du ski a la fièvre du hockey

Il y a près de deux semaines, Niels Hintermann a annoncé la fin de sa carrière. Samedi, le descendeur a disputé à Kvitfjell sa toute dernière course de Coupe du monde. De retour de Norvège, il était présent mercredi comme simple spectateur à la Swiss Life Arena, où il a été mis à l’honneur par les ZSC Lions lors de la première pause.

Pour saluer sa carrière, le responsable marketing Roger Gemperle lui a remis un maillot des Lions dédicacé par l’ensemble de l’équipe, floqué du numéro 95 — son année de naissance. Un geste qui a particulièrement touché le triple vainqueur en Coupe du monde.

Grand fan des ZSC Lions, Niels Hintermann possède même un abonnement de saison. Cet hiver, il n’a pas vraiment pu en profiter, calendrier oblige. Mais désormais libéré de ses obligations sportives, il se réjouit de pouvoir vivre plus intensément sa passion pour les Lions depuis les tribunes.

Une épreuve supplémentaire pour Lugano

Comme si la claque reçue à Zurich (4-0) ne suffisait pas, les joueurs du HC Lugano ont dû composer avec un contretemps supplémentaire. En raison de la fermeture nocturne du tunnel du Gothard pour des travaux d’entretien, le car de l’équipe a été contraint d’emprunter la route du San Bernardino, rallongeant le trajet d’environ une demi-heure.

«Ça va être un long voyage de retour», souffle le capitaine Calvin Thürkauf en quittant la patinoire.

La veille pourtant, le bus du rival cantonal, le HC Ambrì-Piotta, avait pu bénéficier d’une ouverture exceptionnelle du tunnel après sa victoire 6-3 lors de la deuxième finale des play-out à Porrentruy. Cette fois, la demande de Lugano a été refusée.

Rien à voir toutefois avec une quelconque préférence pour l’un ou l’autre club: ces décisions dépendent uniquement de la nature des travaux effectués chaque nuit.



