Le portier de 22 ans n'a jamais connu la défaite avec Fribourg lorsqu'il a débuté la partie, en six matches toutes compétitions confondues! Photo: Claudio de Capitani/freshfocus

Tim Guillemin Responsable du pôle Sport

Loïc Galley n'avait pas encore onze ans, en mars 2013, lorsque Gottéron a atteint la finale des play-off face à Berne. Le jeune Fribourgeois vibrait pour les Dragons, bien sûr, et était fan, osons le mot, de leur gardien, un certain Benjamin Conz. Pas question de s'identifier à Nikolaï Khabibulin, Martin Brodeur ou Dominik Hasek: le portier auquel le gamin voulait ressembler était celui de Gottéron, qu'il pouvait presque toucher du doigt les soirs de match. «Il arrêtait tous les pucks, il était énorme, j'adorais ça. Et son surnom, c'était King Conz! Ça marque...», sourit Loïc Galley, lequel vient de battre deux fois son idole de jeunesse en deux matches, une fois 5-0 à Saint-Léonard le 8 décembre dernier et ce vendredi 2-1 à Voyeboeuf. «C'est vrai que c'est particulier», admet-il.

Six matches débutés avec Gottéron, six succès

De toute façon, c'est bien simple, Benjamin Conz ou non, personne ne bat Loïc Galley, lui qui en désormais à 4 victoires en 4 matches de National League débutés comme titulaire avec Fribourg, des succès auxquels il convient de rajouter un succès en Champions League et un en Coupe Spengler. Le calcul est vite fait: six matches entamés entre les poteaux, six succès! Voilà de quoi lancer une carrière au plus haut niveau et laisser la Swiss League et Thurgovie loin derrière, non? «On verra bien», évacue-t-il, sans tomber dans le piège du manque d'humilité.

Photo: Claudio de Capitani/freshfocus

«Bien sûr que j'ai envie d'enchaîner! C'est clair que c'était difficile au début, avec tous les changements, mais maintenant je commence à m'habituer et c'est clair que tout va bien! L'intensité est plus haute en National League, il faut s'adapter, travailler plus dur et essayer de rejouer le plus de matches possible pour voir ce que ça va donner», explique le Fribourgeois, désormais âgé de 22 ans.

Va-t-il enchaîner contre Berne samedi?

Le succès fribourgeois, obtenu de haute lutte vendredi à Porrentruy, n'a pas été simple du tout, Ajoie ayant tiré 23 fois au but, contre 19 pour Gottéron. «On a encaissé le premier goal, mais on s'est bien rattrapés au deuxième tiers et on a bien fini le match. Quand l'équipe joue bien défensivement, est soudée, c'est naturellement plus simple pour les gardiens», explique-t-il, le regard déjà tourné vers la réception de Berne ce samedi à Saint-Léonard, un choc qui sent de toute façon le soufre et encore plus quand l'enjeu est énorme au classement, comme en ce moment.

La clé du succès pour Gottéron face aux Ours, selon Loïc Galley? «Jouer structuré défensivement, c'est le principal, et avoir une bonne assise pour ensuite partir à l'attaque du goal adverse et chercher les trois points.» Une victoire face au CP Berne et Fribourg se rapprocherait d'une place en play-off. Avec Loïc Galley dans les buts? À Lars Leuenberger de choisir s'il permet à son jeune et prometteur portier d'enchaîner ou si ce derby des Zähringen est promis au gardien numéro 1, l'expérimenté Reto Berra.