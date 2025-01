Pierre-Edouard Bellemare face à Jakob Lilja et Marcus Sorensen: Ajoie a tout donné comme d'habitude, mais est tombé chez lui, comme rarement. Photo: keystone-sda.ch

Tim Guillemin Responsable du pôle Sport

Le HC Ajoie peut donc battre tout le monde dans sa patinoire de Voyeboeuf, sauf Loïc Galley. Mais les Jurassiens ont une bonne excuse: aucune équipe de hockey sur glace au monde n'a encore réussi à gagner un match face à Fribourg lorsque son jeune portier est titulaire et sa ligne de statistiques officielle et personnelle commence à avoir de l'allure: 4-0-0 en National League, 1-0-0 en Champions League, 1-0-0 en Coupe Spengler. Le constat est implacable: lorsque Loïc Galley débute un match devant la cage de Gottéron, il le gagne.

Après avoir battu Ajoie (5-0) un peu plus tôt dans la saison, Loïc Galley a donc été invité à enchaîner dans l'enfer de Voyeboeuf ce vendredi face à cette épatante équipe ajoulote, qui a bousculé les Dragons, mais n'a pas su le planter, s'inclinant 1-2 au final.

Anttoni Honka, cet immense cador

Les Vouivres ont cependant mordu en premier le mollet d'un Dragon un peu mou du genou en début de match, Anttoni Honka envoyant un véritable missile dans la cage fribourgeoise en power-play à la 14e, alors que Yannick Ratgheb était assis en prison. Le Finlandais de 24 ans l'a prouvé encore une fois ce vendredi soir: il est de l'étoffe des grands et sa prolongation de contrat de deux saisons fin 2024, était le plus beau cadeau de Noël que le HCA et ses supporters pouvaient imaginer, un peu comme si la Damassine tombait à flots ininterrompus pendant trois semaines en lieu et place de l'eau de pluie, pour donner un ordre d'idées en matière de comparaison. Bref, 1-0 pour Ajoie après un tiers!

Marcus Sorensen et Thomas Thiry: un duel acharné! Photo: keystone-sda.ch

Le peuple de Porrentruy et des villages environnants se mettait alors à rêver d'une soirée parfaite, six jours après avoir fait tomber Lugano et ravivé l'espoir fou de terminer 13e, mais la vérité est que le HCA a patiné à l'envers durant le deuxième tiers, concédant même l'égalisation en box-play, ce qui est tout de même fâcheux. La patinoire de Voyeboeuf a en effet rugi de plaisir lorsque Raphaël Diaz est allé s'asseoir deux minutes sur le banc d'en face, mais l'euphorie a été de courte durée, et cette supériorité numérique terriblement contre-productive, puisque Gottéron s'est créé deux occasions très nettes avec un homme de moins et a même réussi à égaliser par Christoph Bertschy, de quoi en faire avaler de travers les flûtes de champagne des VIP jurassiens juste en dessus de Benjamin Conz.

Benjamin Conz a eu du boulot plein les jambières ce vendredi à Porrentruy. Photo: keystone-sda.ch

Le HCA était sonné! La preuve? Une minute plus tard, à cinq contre cinq tout de même cette fois, une action de grande classe a permis aux Fribourgeois de passer devant pour la première fois de la soirée, le Top Scorer Lucas Wallmark offrant une passe aveugle de génie, le mot n'est pas trop fort, à son pote Marcus Sörensen, lequel s'est retrouvé seul face au but vide avec le puck au bout de sa crosse, merci monsieur et 2-1 pour Fribourg à la 31e. Vingt secondes plus tard, Jakob Lilja trouvait même le poteau jurassien! Les Vouivres étaient asphyxiées et les Dragons faisaient enfin respecter le rapport de force mythologique (et le classement de National League, accessoirement)! 8 tirs à 6 pour Ajoie après un tiers, 9-7 en faveur de Gottéron à l'issue du deuxième, l'égalité aux points était parfaite avec ce 15-15, mais Fribourg était devant au seul tableau qui compte, celui des buts.

A l'extérieur, Ajoie aurait plié les voiles, mais pas à Porrentruy!

Mais Ajoie, bien sûr, ne s'avoue jamais vaincu chez lui! A l'extérieur, c'est clair, les Jurassiens auraient lâché l'affaire, auraient déjà pensé à la douche et commencé à empaqueter dans le bus pour franchir le Gotthard ou le restoroute de Würenlos, mais chez eux, pas question, et le moindre bout d'os à ronger le sera jusqu'au bout, quitte à devoir se contenter d'un point. Alors, dans l'intimité du vestiaire, Kevin Fey, en capitaine exemplaire, a demandé à ses potes de relever la visière et de rentrer dans le troisième tiers aussi fort que dans ces Fribourgeois qui, s'ils avaient envie de gagner ce vendredi, devaient comprendre que ce serait au prix d'une féroce bataille.

Pas de Joe Dassin, pas d'explosion de joie

Et bataille, il y a eu! Ajoie s'est relevé et a foncé dans le tas, offrant au public de Voyeboeuf un dernier tiers passionné et intense, avec une envie folle et partagée par près de 5000 personnes, moins les supporters fribourgeois: faire résonner dans l'enceinte les Yeux d'Emilie, de Joe Dassin, l'hymne de chaque but ajoulot. Du coeur, il y en a eu. De l'audace et du panache aussi. Mais la sono est restée désespérément muette, Loïc Galley n'ayant visiblement pas envie d'écouter Joe Dassin, mais plutôt de gâcher l'ambiance et, surtout, de rester invaincu avec Fribourg. Et, comme dans le même temps, Lugano a eu la mauvaise idée de battre Davos, voilà Ajoie redevenu un solide 14e, à neuf points des Tessinois. La vie ne fait pas de cadeaux, la National League non plus.

Fribourg en plein dans la course aux play-off

Pour Fribourg, par contre, la soirée a été bonne, notamment du point de vue comptable, puisque les Dragons miteux du début de saison peuvent désormais légitimement espérer voir les play-off, Kloten, battu à Genève, n'étant plus si loin. Du côté de Saint-Léonard aussi, la fin de saison régulière s'annonce passionnante. De là à dire qu'avec Galley, Fribourg s'est offert un rebond, il n'y a qu'un mauvais jeu de mots, loin de rendre hommage au match impeccable du jeune portier fribourgeois.