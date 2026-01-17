Genève a chuté à Langnau ce vendredi et ce revers agace le défenseur Tim Berni, même s'il survient après sept victoires consécutives. Interview cash avec le défenseur des Aigles après ce revers 3-0 en Emmental.

Tim Guillemin Responsable du pôle Sport

Genève a chuté à Langnau ce vendredi (3-0) après sept victoires consécutives. La faute à un très bon Luca Boltshauser dans les buts emmentalois, mais aussi à une prestation assez terne des Aigles.

Blick a retrouvé le défenseur Tim Berni dans les couloirs de l'Ilfis, juste devant le vestiaire du GSHC, et celui-ci a accepté de revenir sur ce revers avant de monter dans le car direction Genève. Les Grenat n'auront d'ailleurs pas l'occasion de trop gamberger après cette première défaite de l'année puisqu'ils reçoivent Zoug ce samedi aux Vernets. La parole au défenseur de 25 ans.

Tim Berni, ce n'est jamais facile de venir à Langnau, mais tout de même, la performance d'ensemble a été insuffisante ce soir...

Oui, c'est vrai. Nous n'avons pas mis ce qu'il fallait pour gagner ce match. Le début n'était pas optimal, mais même comme ça, le score est resté à 0-0, puis 1-0. Avec un but de retard, tout est encore possible. Mais le fait est qu'on n'est jamais entré dans la partie ce soir.

Vous êtes vraiment fâchés dans le vestiaire? Après sept victoires de suite, c'est humain de se relâcher un peu, non?

On ne peut pas accepter notre prestation de ce soir. Et on ne doit pas l'accepter, surtout. Il ne reste plus beaucoup de matches cette saison et ce mois de janvier est extrêmement important pour nous. Même si nous avons gagné plusieurs matches d'affilée, notre ambition est à chaque fois de gagner le suivant. Nous ne pouvons pas nous permettre de perdre des points. C'est une ligue compétitive, toutes les équipes sont bonnes et peuvent gagner. Quand on est moins bien, on perd.

Ajoie qui gagne à Zoug ce soir, c'est une mauvaise nouvelle pour vous pour demain. Zoug va vouloir réagir.

Oui, mais le fait que nous ayons aussi perdu aujourd'hui n'est peut-être pas une bonne nouvelle pour Zoug (sourire). On joue à domicile, c'est un avantage pour nous. Crois-moi, on va vouloir gagner. Ça va être un bon match, on doit oublier cette soirée à Langnau et repartir à l'attaque dès demain.

Vu de l'extérieur, on a vraiment le sentiment que tu te sens bien à Genève, que tu apprécies de prendre de plus en plus de responsabilités...

Absolument! Je me sens à l'aise à Genève, nous avons un super groupe, avec des joueurs de grande qualité, qui ont de belles personnalités. Cela m'a permis, année après année, de m'investir toujours un peu plus. Je me sens à l'aise dans cet effectif, j'ai le soutien de mes coéquipiers, mais aussi de mes entraîneurs. Donc oui, tout va très bien.

Venir en Suisse romande était donc le bon choix. Tu as douté quand même un peu?

Absolument pas! Je ne fais jamais rien à la légère et surtout pas un choix de carrière aussi important. Il était clair dès le premier instant que j'avais pris la bonne décision en venant à Genève et je n'ai jamais eu le moindre doute.

Et le français, ça va? Quel est ton niveau?

Pas mal, pas mal! On parle encore beaucoup allemand dans le vestiaire, je ne vais pas te mentir, mais je me débrouille bien. Je peux tenir une conversation basique sans souci.

Dans trois semaines, tu n'auras pas de pause, mais tu auras bien mieux: les Jeux olympiques! A quel point t'en réjouis-tu?

Enormément bien sûr. C'est un rêve pour tous les joueurs qui y participent, il y aura les meilleurs joueurs de chaque nation. C'est un immense privilège d'avoir été sélectionné et de pouvoir représenter la Suisse.

Y a-t-il un adversaire que tu te réjouis d'affronter?

Une équipe, tu veux dire?

Même un joueur en particulier si tu veux.

Oh, alors la réponse se trouve certainement dans l'équipe du Canada. Cale Makar, Sidney Crosby, Nathan MacKinnon... Tous les grands noms sont là. Franchement, ce sera cool de les affronter, mais nous n'avons pas à nous cacher. On peut battre tout le monde si on joue à notre meilleur niveau.