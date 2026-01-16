Quelle coïncidence étonnante! Exactement comme en janvier 2016, Langnau a interrompu une folle série de victoires genevoises et ramené les Aigles à terre en les battant 3-0. Luca Boltshauser a été impérial dans les buts emmentalois.

Tim Guillemin Responsable du pôle Sport

Les scouts des Washington Capitals, des Dallas Stars, des Los Angeles Kings, des Winnipeg Jets, des Florida Panthers, des Toronto Maple Leafs, mais aussi d'autres franchises plus anonymes comme les Canadiens de Montréal, se sont serrés dans la petite tribune en bois de l'Ilfis ce vendredi soir. Tous ces observateurs n'étaient pas venus pour la fondue à l'Emmental, et ils avaient bien tort d'ailleurs, mais plutôt pour scruter de près Jiri Felcman (20 ans) et Simas Ignatavicius (18 ans), les jeunes talents de Langnau et du GSHC.

Aucun des deux gamins n'a cependant brillé ce vendredi (une mention d'assistance pour le jeune Tchèque quand même), contrairement à Luca Boltshauser, mais il serait tout de même assez étonnant que le portier traverse l'Atlantique cet été, si ce n'est pour se rendre à Disneyland avec sa compagne et ses enfants, s'il a le bonheur d'en avoir.

Le portier des Tigres a en effet été le grand monsieur de cette partie, remportée par Langnau 3-0 face à des Aigles genevois bien inoffensifs. Devant 5820 spectatrices et spectateurs et dans une ambiance toujours aussi sympathique pour qui aime le jodel et l'odeur de fromage, Langnau a construit sa victoire grâce à sa solidité défensive, incarnée par un grand gardien, on l'a dit.

Langnau comme il y a dix ans tout pile!

L'histoire est d'ailleurs taquine, car voilà dix ans tout pile, le 16 janvier 2016 quelle incroyable coïncidence!), Langnau avait interrompu une série de six victoires consécutives du GSHC en venant s'imposer 5-3 aux Vernets! Dans une similitude étonnante, les Tigers ont cette fois pris les trois points en mettant un terme à une série de sept succès genevois (Lausanne, Zurich, Berne, Rapperswil, Lugano, Kloten, Lausanne)! Jesse Puljujärvi et ses coéquipiers n'étaient en effet plus sortis les oreilles en bas de la glace depuis le 20 décembre à Bienne!

André Petersson ouvre la marque

Si Langnau l'a emporté, il le doit à son gardien et à sa défense, on l'a compris, mais encore fallait-il tromper Stéphane Charlin, de l'autre côté de la glace. Devant son ancien public et dans une patinoire où il a fait tellement de miracles durant son très réussi passage, le gardien du GSHC a fait tout ce qu'il a pu, a repoussé lui aussi plus d'une vingtaine de tirs (36-32 au total), mais il a dû s'avouer vaincu deux fois tout de même, la première fois par André Petersson (27e, 1-0, 21e but de la saison pour le Top Scorer suédois), la deuxième de la canne de Santtu Kinnunen (43e, 2-0).

Les Emmentalois ont plié l'affaire en power-play à la 50e par l'inévitable artificier maison Dario Rohrbach, tandis que Josh Jooris se trouvait sur le banc des pénalités depuis quelques secondes à peine.

Une standing ovation pour les Tigres

Dès lors, la seule question qui valait la peine de se poser était la suivante: Luca Boltshauser allait-il pouvoir garder son invincibilité jusqu'à la fin de cette rencontre? La réponse a été un grand oui et le public de l'Ilfis a pu crier sa joie devant cette victoire parfaitement maîtrisée, même à 4 contre 6 en toute fin de match. Les spectateurs ont d'ailleurs offert une standing ovation à leurs joueurs dans les deux dernières minutes dans un bel exercice de communion spontané. Les voilà encore un peu plus proches des play-in, leur grand objectif de cette fin de saison.

Genève, de son côté, reçoit Zoug samedi pour réagir immédiatement et, pourquoi pas, relancer une série de victoires. Il n'y aura pas toujours en face ces coriaces et féroces Langnau Tigers pour l'interrompre...