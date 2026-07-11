Le HC Bienne prolonge (prématurément) son jeune attaquant Mark Sever. Le nouveau contrat du Slovène avec le club seelandais court maintenant jusqu'en 2030.

Blick Sport

Le HC Bienne vient d'annoncer prolonger «prématurément de trois ans le contrat de Mark Sever». L'attaquant slovène de 21 ans est désormais lié au club seelandais jusqu'en 2030.

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«Depuis son arrivée au HC Bienne, Mark Sever n’a cessé de progresser et a franchi des étapes importantes dans sa carrière sportive. Grâce à sa forte éthique de travail, son engagement et ses qualités techniques, il s’est durablement imposé au sein de l’organisation et a poursuivi son développement de manière positive», écrit le HC Bienne dans un communiqué.

Auteur de 11 points en 19 matches de National League la saison dernière, Mark Sever a convaincu Bienne de revoir son contrat. «Cette prolongation de contrat à long terme témoigne de la confiance du HC Bienne envers le potentiel du jeune attaquant et souligne la volonté commune du club et du joueur de poursuivre leur chemin ensemble au cours des prochaines années», conclut le club.