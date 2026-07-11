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Jusqu'en 2030
Le HC Bienne prolonge le contrat de Mark Sever

Le HC Bienne prolonge (prématurément) son jeune attaquant Mark Sever. Le nouveau contrat du Slovène avec le club seelandais court maintenant jusqu'en 2030.
Publié: 10:23 heures
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Le HC Bienne sécurise le contrat de Mark Sever.
Photo: Claudio de Capitani/freshfocus
Blick Sport

Le HC Bienne vient d'annoncer prolonger «prématurément de trois ans le contrat de Mark Sever». L'attaquant slovène de 21 ans est désormais lié au club seelandais jusqu'en 2030.

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«Depuis son arrivée au HC Bienne, Mark Sever n’a cessé de progresser et a franchi des étapes importantes dans sa carrière sportive. Grâce à sa forte éthique de travail, son engagement et ses qualités techniques, il s’est durablement imposé au sein de l’organisation et a poursuivi son développement de manière positive», écrit le HC Bienne dans un communiqué.

Auteur de 11 points en 19 matches de National League la saison dernière, Mark Sever a convaincu Bienne de revoir son contrat. «Cette prolongation de contrat à long terme témoigne de la confiance du HC Bienne envers le potentiel du jeune attaquant et souligne la volonté commune du club et du joueur de poursuivre leur chemin ensemble au cours des prochaines années», conclut le club.

National League 25/26
Équipe
J.
DB.
PT.
1
HC Davos
HC Davos
52
71
117
2
HC Fribourg-Gottéron
HC Fribourg-Gottéron
52
46
100
3
Genève-Servette HC
Genève-Servette HC
52
15
91
4
ZSC Lions
ZSC Lions
52
32
91
5
HC Lugano
HC Lugano
52
30
89
6
Lausanne HC
Lausanne HC
52
18
85
7
Rapperswil-Jona Lakers
Rapperswil-Jona Lakers
52
-4
81
8
EV Zoug
EV Zoug
52
-19
75
9
SC Berne
SC Berne
52
-10
68
10
EHC Bienne
EHC Bienne
52
-22
67
11
SCL Tigers
SCL Tigers
52
-7
64
12
EHC Kloten
EHC Kloten
52
-26
63
13
HC Ambri-Piotta
HC Ambri-Piotta
52
-49
59
14
HC Ajoie
HC Ajoie
52
-75
42
Playoffs
Barrages qualificatifs
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