Dario Trutmann signe son retour au HC Bienne

Blick Sport
Dario Trutmann est de retour dans le Seeland. Le défenseur de 33 ans revient au HC Bienne, où il avait déjà évolué lors des saison 2012/13 et 2013/14. «Il revient aujourd’hui sur ses anciennes terres pour endosser à nouveau un rôle clé en défense», annonce le club biennois dans un communiqué.
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Le natif de Zoug débarque de Zurich, où il évoluait depuis 2019/20. Il apportera dans ses bagages «une grande expérience ainsi qu'une solidité défensive». Dario Trutmann «compte notamment parmi les joueurs les plus fiables en infériorité numérique et impressionne par sa vision du jeu et son style de jeu rigoureux», se réjouit le HC Bienne.
National League 25/26
Équipe
J.
DB.
PT.
1
HC Davos
52
71
117
2
HC Fribourg-Gottéron
52
46
100
3
Genève-Servette HC
52
15
91
4
ZSC Lions
52
32
91
5
HC Lugano
52
30
89
6
Lausanne HC
52
18
85
7
Rapperswil-Jona Lakers
52
-4
81
8
EV Zoug
52
-19
75
9
SC Berne
52
-10
68
10
EHC Bienne
52
-22
67
11
SCL Tigers
52
-7
64
12
EHC Kloten
52
-26
63
13
HC Ambri-Piotta
52
-49
59
14
HC Ajoie
52
-75
42
Playoffs
Barrages qualificatifs
Barrages de relégation