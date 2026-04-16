Dario Trutmann signe son retour au HC Bienne

Le HC Bienne a annoncé jeudi l'arrivée de Dario Trutmann. Le défenseur arrive de Zurich et fait son retour dans le Seeland, où il avait déjà évolué deux saisons.

Blick Sport

Dario Trutmann est de retour dans le Seeland. Le défenseur de 33 ans revient au HC Bienne, où il avait déjà évolué lors des saison 2012/13 et 2013/14. «Il revient aujourd’hui sur ses anciennes terres pour endosser à nouveau un rôle clé en défense», annonce le club biennois dans un communiqué.

Contenu tiers Souhaitez-vous voir ces contributions externes (par exemple Instagram, X et d'autres plateformes) ? Si vous acceptez, des cookies peuvent être installés et des données peuvent être transmises à des fournisseurs externes. Cela permet l'affichage de contenus externes et de publicités personnalisées. Votre décision s'applique à l'ensemble de l'application et peut être révoquée à tout moment dans les paramètres. Charger le contenu Plus d'informations

Le natif de Zoug débarque de Zurich, où il évoluait depuis 2019/20. Il apportera dans ses bagages «une grande expérience ainsi qu'une solidité défensive». Dario Trutmann «compte notamment parmi les joueurs les plus fiables en infériorité numérique et impressionne par sa vision du jeu et son style de jeu rigoureux», se réjouit le HC Bienne.