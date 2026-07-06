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Plus de 3000 francs
Le maillot de Julien Sprunger fait sauter la banque

Les maillots portés cette saison par les champions de Fribourg Gottéron étaient mis aux enchères jusqu'à ce dimanche 20h. Sans surprise, la tunique de Julien Sprunger a écrasé la concurrence.
Publié: 10:15 heures
|
Dernière mise à jour: 10:16 heures
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Julien Sprunger a mis un terme à sa carrière par la grande porte
Photo: Getty Images
Blick Sport

La vente aux enchères des maillots officiels du sacre s'est achevée dimanche soir à 20h, et le classement final n'a réservé aucune surprise en tête. Le maillot domicile bleu de Julien Sprunger, floqué du numéro 86, a fini très largement en tête à plus de 3400 francs.

L'écart avec le reste du vestiaire dit tout de la ferveur autour du capitaine. La tunique de Sprunger vaut plus du triple de la deuxième enchère la plus élevée et près de neuf fois l'enchère moyenne de la vente (environ 380 francs). À lui seul, ce maillot rapporte davantage que les trois tuniques du gardien Reto Berra (noir, bleu et échauffement) réunies, qui totalisent 2'400 francs.

Le prix n'a rien d'un hasard. Il s'agit du maillot de la dernière saison de Sprunger, celle du premier titre national de l'histoire de Fribourg-Gottéron, décroché le 30 avril à Davos au terme d'un acte VII gagné en prolongation.

Plus de 30'000 francs de gain au total

Après une carrière entière passée sous le seul maillot des Dragons, le capitaine a rangé ses patins par la plus grande des portes. Détail qui nourrit encore l'enchère: Sprunger ne proposait qu'une seule tunique, contre trois pour la plupart de ses coéquipiers. Dans les premiers jours de la vente, son maillot pointait déjà autour de 1'550 francs. Il a plus que doublé depuis.

Derrière l'intouchable capitaine, les enchères se sont aussi emballées pour plusieurs héros du printemps. Le gardien Reto Berra, l'attaquant suédois Lucas Wallmark ou encore Christoph Bertschy, l'un des artisans de la qualification en finale, ont tous vu leurs tuniques franchir la barre des plusieurs centaines de francs.

Au total, les 89 maillots mis en jeu, répartis entre les modèles domicile noir, domicile bleu et échauffement, ont totalisé environ 35'000 francs. L'enchère de base était fixée à 180 francs.

National League 25/26
Équipe
J.
DB.
PT.
1
HC Davos
HC Davos
52
71
117
2
HC Fribourg-Gottéron
HC Fribourg-Gottéron
52
46
100
3
Genève-Servette HC
Genève-Servette HC
52
15
91
4
ZSC Lions
ZSC Lions
52
32
91
5
HC Lugano
HC Lugano
52
30
89
6
Lausanne HC
Lausanne HC
52
18
85
7
Rapperswil-Jona Lakers
Rapperswil-Jona Lakers
52
-4
81
8
EV Zoug
EV Zoug
52
-19
75
9
SC Berne
SC Berne
52
-10
68
10
EHC Bienne
EHC Bienne
52
-22
67
11
SCL Tigers
SCL Tigers
52
-7
64
12
EHC Kloten
EHC Kloten
52
-26
63
13
HC Ambri-Piotta
HC Ambri-Piotta
52
-49
59
14
HC Ajoie
HC Ajoie
52
-75
42
Playoffs
Barrages qualificatifs
Barrages de relégation
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