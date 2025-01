Julien Sprunger a fêté ses 39 ans par une victoire à Lugano et un doublé Photo: keystone-sda.ch

Fribourg Gottéron poursuit sa belle série avec une victoire convaincante à Lugano (1-5). Les Dragons ont rapidement pris les devants grâce à un Julien Sprunger en grande forme. Auteur des deux premiers buts de la rencontre, le capitaine fribourgeois, qui fêtait ses 39 ans la veille, a montré qu’il n’avait rien perdu de son efficacité devant la cage.

Ce succès, marqué par une maîtrise totale des hommes de Lars Leuenberger face à un adversaire mal en point, illustre le renouveau de Gottéron, désormais porté par une confiance retrouvée. Solides en supériorité et en infériorité numérique ainsi que dans les duels, les Fribourgeois ont dominé les débats du début à la fin. Au moment de l'interview, le jubilaire Julien Sprunger était forcément content.

Julien Sprunger, deux occasions et deux buts. On dirait que le passage à 39 ans n'a pas laissé trop de traces...

(Rires) Oui, ça fait vraiment plaisir. Mes coéquipiers me chambrent un peu, car j’ai fêté mes 39 ans hier (ndlr samedi). Ils se demandaient si ce n’était pas trop difficile de se lever ce matin. Mais finalement, ça va, je crois! J’ai bien commencé le match avec une belle déviation sur une superbe passe de Sutter, et un contre que j’ai pu mettre entre les jambes. Ça fait toujours plaisir d’aider l’équipe de cette façon. On peut dire que la 40e, c'est une bonne année jusqu'ici.

Fribourg semble métamorphosée ces derniers temps. Qu’est-ce qui a changé?

Je pense que c’est un changement d’état d’esprit. Avant, on entrait sur la glace pour ne pas perdre. Maintenant, on y va pour gagner. La confiance s’est installée, notamment après la grosse victoire à Zoug avant les fêtes et une semaine extraordinaire à Davos. Ces succès nous ont donné un boost énorme, et on a pu enchaîner avec d’autres grosses performances, comme contre Zurich et aujourd’hui à Lugano.

Ce match à Lugano, on peut dire que Fribourg a été tout en maîtrise.

Je crois que c'est en effet une bonne analyse. On a maîtrisé notre sujet du début à la fin. On voulait bien lancer ce match, et comme contre Zurich où on menait 3-0 rapidement, ici on a marqué deux fois très tôt. On a bien contrôlé le jeu, même si on a donné quelques chances à l’adversaire. Reto (ndlr Berra) a fait les arrêts importants, et on a été solides dans les situations spéciales.

On vous sent davantage en contrôle de la rondelle, notamment en zone offensive. Cela change pas mal la physionomie de vos matches.

Oui, clairement. Quand on gagne des engagements, on a le puck sur la canne, on fait plus de jeux, on est moins passifs. C’est aussi à l’image de nos dernières sorties: on est agressifs sur le puck, on laisse peu d’espace et on prend peu de risques. Pouvoir jouer avec le puck, c’est une de nos forces, et c’est ce qui nous rend meilleurs actuellement.

Comment trouve-t-on l'équilibre entre une confiance grandissante sans tomber dans la suffisance?

C’est une question centrale. Mais le fait de savoir que nous ne sommes pas là où nous voulons être est déjà un point de départ. On est bien conscients que tout peut aller très vite en hockey. Au classement, deux ou trois défaites, et on doit déjà regarder derrière. On sait qu’on n’est pas encore dans une position idéale, alors on continue de viser vers le haut. Ce soir, même en menant 5-0, on a vu tout le monde impliqué jusqu’au bout. C’est très positif de voir cette mentalité et de ne pas tomber dans une certaine arrogance ou suffisance.