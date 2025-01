Julien Sprunger (à g.) a marqué deux buts à Lugano. Photo: keystone-sda.ch

Grégory Beaud Journaliste Blick

Samedi, Julien Sprunger célébrait son 39e anniversaire. Le lendemain, il plantait deux buts lors des dix premières minutes d'un match très important à Lugano pour mettre son équipe sur le droit chemin. Comme si les années ne faisaient que le bonifier au lieu de le voir régresser. Le capitaine des Dragons a ouvert la marque en renard dans la force de l'âge (pour ne pas dire vieux renard). Sur une jolie combinaison avec Jacob de La Rose et Dave Sutter, il a plongé au deuxième poteau pour dévier le puck au bon endroit (3e, 1-0). Cinq minutes plus tard, il s'est présenté seul face à Niklas Schlegel et lui a glissé le puck entre les jambes pour le 2-0 (8e). Propre.

Durant la première période, c'est Reto Berra qui a été l'autre artisan majeur du bon début de match des visiteurs. Le gardien a tour à tour mis en échec Daniel Carr (3e), Stéphane Patry (13e) ou encore Calvin Thürkauf (14e). Déjà solide vendredi lors de la victoire face à Zurich à l'occasion de son 38e anniversaire, le dernier rempart a montré qu'il était en progrès après un début de saison pénible.

Forts de cet avantage de deux longueurs, les hommes de Lars Leuenberger ont pu se contenter d'attendre leurs adversaires. Et comme Lugano n'est pas franchement dans une confiance étincelante, cela a rendu compliqué la tâche. Ce sont même les visiteurs qui se sont créés la meilleure action de la deuxième période. Sur un joli débordement, Kevin Nicolet a pu servir Marcus Sörensen pour un tir puissant qui a forcé Schlegel a un arrêt difficile. Sur cette action, le jeune Nicolet a prouvé, une nouvelle fois, que la confiance placée en lui était plus que légitime. Durant toute la rencontre, il a sans cesse pris les bonnes décisions et aidé Marcus Sörensen et Lucas Wallmark.

Une action d'école a permis à Fribourg d'assurer son succès dès la 46e minute. En supériorité numérique, Lucas Wallmark a trouvé Linden Vey seul face à la cage vide. Il n'a évidemment pas manqué pareille offrande (0-3). Nicolet a été récompensé peu après pour son abnégation. Le No 37, qui avait inscrit son premier but en National League vendredi contre Zurich, a récidivé en reprenant victorieusement un puck relâché par Niklas Schlegel. Le pauvre dernier rempart est allé chercher un cinquième puck au fond de son filet. Seul au deuxième poteau en power-play, Marcus Sörensen a inscrit le 0-5 (51e). Le but de Cole Cormier à moins de dix minutes de la sirène finale a privé Reto Berra d'un blanchissage mais n'a rien changé à l'issue de la rencontre.

Ces trois points gagnés avec la manière permettent à Fribourg de remporter un troisième succès de rang en National League après avoir battu Zoug et Zurich. Avec 48 points, ils montent à la huitième place à quatre longueurs de la sixième place. Les Dragons traverseront à nouveau les Alpes mardi pour affronter Ambri-Piotta pour confirmer la bonne impression donnée depuis l'arrivée de Lars Leuenberger à la bande.