John Fust et le LHC sont en finale. Photo: keystone-sda.ch

Matthias Davet Journaliste Blick

John, quel est ton premier sentiment après cette qualification pour la finale, la deuxième de rang pour le LHC?

Il y a de la fierté. Envers le caractère de l'équipe et le public. On a vraiment bénéficié de l'énergie de la patinoire ce samedi soir. Ça fait deux fois de suite qu'on a un match sept à gérer et on a vu le caractère de cette équipe.

Comment tu as vécu cet acte VII?

Comme tout le monde. Pendant le match, je n'ai pas le contrôle des joueurs, des actions sur la glace. Mais c'était magnifique à voir comment on a géré le match – avec également la belle prestation de Kevin Pasche. Dans un moment clé comme celui-ci, on a vu sa maturité. Pour lui, c'était un grand match et il mérite une place en finale.

Dans cette demi-finale, vous étiez menés 3-1. Est-ce qu'il y a eu un moment de doute ou vous êtes restés droit dans vos bottes?

C'est comme si la pression était partie une fois que la série était 3-1. On n'avait plus le choix, on devait réaliser nos meilleurs matches. Et c'est ce qu'on a fait. On a retrouvé un peu notre système, notre manière de jouer. Et là, on a un bon momentum derrière nous pour commencer la finale.

C'est une deuxième finale de suite pour Lausanne. C'est quand même assez fou de se dire ça, non?

Il y a quelques années, «finale» ne rentrait pas dans notre vocabulaire. Mais on y est désormais avec humilité. Pour moi, ce n'est pas une question de revanche, mais plutôt d'ambition. On s'est mis dans une position d'atteindre notre potentiel, d'arriver à notre but, et c'est ça qu'on va essayer de faire. Peu importe notre adversaire.

Il y a eu beaucoup de changements dans l'effectif l'été passé. Est-ce qu'avant le premier match de la saison, tu étais confiant de pouvoir à nouveau arriver en finale?

Le mois de septembre est loin, surtout avec toutes les blessures qu'on a actuellement. Notre quatrième ligne n'était pas attendue. Mais tous mes compliments au coaching staff et aux leaders de ce groupe qui ont trouvé une solution. Les challenges, on les accepte et on trouve les solutions.

Tu dis que ce n'est pas une revanche. Sauf qu'en face, c'est de nouveau Zurich. La différence, c'est que vous avez désormais l'avantage de la glace...

C'est à voir. Pour le premier match, ce sera un avantage de jouer ici, car c'est dans peu d'heures. Pour le septième, ce sera à voir. Mais comme toujours, l'avantage de la glace, ce n'est pas le plus important. Désormais, il faut atteindre quatre victoires.

En face, on a vu que Zurich a été très impressionnant lors de ces play-off. Tu penses que vous avez quand même vos chances?

Je crois que Zurich est le favori. Il le mérite, car il défend son titre. C'est à nous de trouver les solutions, pour faire que la série soit difficile pour eux et d'essayer de gagner ce titre. On a le plus grand respect pour Zurich, c'est une très bonne équipe, mais je dois dire que notre place en finale est aussi méritée.