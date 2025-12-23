Surprise en France: Tim Bozon n'ira pas aux Jeux olympiques!

JO 2026: Grosse surprise en équipe de France

Tim Bozon ne fait pas partie du cadre de la sélection française qui disputera les Jeux olympiques en février prochain à Milan. L'ailier de Genève-Servette n'était déjà pas du dernier rassemblement des Bleus début décembre, contrairement à son frère Kevin, joueur du HC Ajoie.

Yorick Treille, ancien coach de Genève-Servette, a donc décidé de ne pas le sélectionner alors qu'il faisait partie de l'équipe qui avait disputé les rencontres qualificatives pour les JO. Au cours de sa carrière, Tim Bozon n'a jamais disputé les Jeux olympiques, mais a pris part à sept éditions du championnat du monde.

Plusieurs joueurs évoluant en National League sont retenus par Yorick Treille. Ainsi les Ajoulots Antoine Keller, Thomas Thiry, Pierre-Edouard Bellemare et Kevin Bozon seront à Milan, tout comme le Lausannois Floran Douay.