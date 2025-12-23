Surprise en France: Tim Bozon n'ira pas aux Jeux olympiques!

JO 2026: Grosse surprise en équipe de France
Tim Bozon ne fait pas partie du cadre de la sélection française qui disputera les Jeux olympiques en février prochain à Milan. L'ailier de Genève-Servette n'était déjà pas du dernier rassemblement des Bleus début décembre, contrairement à son frère Kevin, joueur du HC Ajoie.
Yorick Treille, ancien coach de Genève-Servette, a donc décidé de ne pas le sélectionner alors qu'il faisait partie de l'équipe qui avait disputé les rencontres qualificatives pour les JO. Au cours de sa carrière, Tim Bozon n'a jamais disputé les Jeux olympiques, mais a pris part à sept éditions du championnat du monde.
Plusieurs joueurs évoluant en National League sont retenus par Yorick Treille. Ainsi les Ajoulots Antoine Keller, Thomas Thiry, Pierre-Edouard Bellemare et Kevin Bozon seront à Milan, tout comme le Lausannois Floran Douay.
Le dernier renfort de Genève-Servette déjà sur la touche
À peine arrivé et déjà sur la touche! Genève-Servette annonce ce lundi que Derick Brassard manquera les quatre prochaines semaines de compétition en raison d'une blessure. «Le centre québécois a été touché au bas du corps après un contact vendredi dernier face à Langnau (défaite 1-4)», explique le club du bout du lac.
Les Genevois ajoutent que la présence de Sakari Manninen lors du derby face à Lausanne mardi soir est incertaine. «Une décision sera prise après l’entraînement de mardi matin.»
Bienne renforce son attaque pour la saison prochaine
Le HC Bienne a officialisé l’engagement de l’attaquant autrichien Dominic Zwerger à compter de la saison prochaine. Le joueur s’est engagé pour une durée de quatre ans avec le club seelandais, qui renforce ainsi son secteur offensif sur le long terme.
Dans le communiqué publié par la direction, le directeur sportif Martin Steinegger met en avant les qualités principales du nouvel arrivant. Dominic Zwerger est décrit comme un joueur disposant d’un «instinct offensif très développé et d’un excellent sens du but». Son énergie et son intensité émotionnelle sont également présentées comme des composantes centrales de son jeu, appelées à apporter des «impulsions précieuses supplémentaires» à l’attaque biennoise.
Genève-Servette avec cinq étrangers
Genève-Servette se présente à Bienne avec un peu de retard, mais surtout sans Sakari Manninen ni Derick Brassard, blessés. Les Aigles vont donc entamer cette partie à 20h avec seulement cinq joueurs étrangers sur la feuille de match.
Sakari Manninen est proche d'un retour au jeu et pourrait être sur la glace mardi. Le Finlandais s'est blessé la semaine dernière en équipe nationale, lors du tournoi disputé à Zurich.
Pour Derick Brassard, il y a de quoi être plus inquiet. Le Québécois, qui effectuait ses grands débuts vendredi soir après plus de deux ans sans jouer, n'a pas été en mesure de terminer la rencontre. Touché au bas du corps, il avait quitté la glace à la 35e minute. Des examens sont en cours et de plus amples détails seront disponibles lundi. Une chose est sûre, le joueur aux 1000 et quelques matches de NHL n'est pas présent à Bienne pour la rencontre de ce samedi soir.
Antti Suomela bientôt de retour pour le LHC
Plus de deux mois après sa blessure, Antti Suomela va pouvoir effectuer son retour au jeu dès cette fin de semaine à Ajoie. Le Finlandais avait inscrit sept points lors de ses sept premiers matches de la saison pour le LHC. Cedric Fiedler est, lui aussi, de retour. Il remplace numériquement Basile Sansonnens parti disputer le Mondial M20. Fabian Heldner n'est toujours pas apte. «Mais il progresse», positive John Fust, directeur sportif.
Philipp Kurashev blessé avec les Sharks
Les San Jose Sharks doivent provisoirement se passer de leur attaquant suisse Philipp Kurashev. Le Bernois de 26 ans s'est blessé ce week-end en NHL lors de la victoire contre Pittsburg.
La durée de son absence, causée par une chute durant laquelle il a heurté la bande avec le haut du corps, n'a pas été communiquée par son équipe. Cette saison, Kurashev a livré une performance solide, avec six buts et neuf assists jusqu'à présent. Il est n'est donc pas assuré de participer avec l'équipe de Suisse au tournoi olympique de février 2026.
Jonas Taibel se blesse contre la Suède
Le tournoi zurichois de Jonas Taibel prend fin prématurément. L'attaquant de Rapperswil a subi une blessure au pied lors du match contre la Suède.
Le futur joueur de Fribourg, 21 ans, ne disputera pas les rencontres face à la Tchéquie et la Finlande samedi et dimanche.
Le Lausanne HC confirme l’arrivée de Stefan Rüegsegger
Comme annoncé en exclusivité par Blick, le Lausanne Hockey Club a confirmé l’arrivée de Stefan Rüegsegger pour les deux prochaines saisons. Formé à Langnau, l’attaquant de 27 ans évoluait depuis 2022 à La Chaux-de-Fonds.
Stefan Rüegsegger ne débarque pas en terre inconnue. Il a notamment disputé neuf rencontres de play-off avec Lausanne la saison dernière dans le cadre de l’un des prêts dont il a fait l’objet.
Timo Meier prend un congé personnel avec les Devils du New Jersey
Timo Meier sera indisponible pour le moment avec les Devils du New Jersey. Comme l’a annoncé la franchise de NHL, le joueur suisse prend un congé personnel afin de s’occuper d’un problème de santé familial. Aucun détail supplémentaire n’a été communiqué pour l’instant. «Toute l’organisation soutient Timo et sa famille et demande que leur vie privée soit respectée pendant cette période», précise le communiqué de presse.
Timo Meier et les Devils du New Jersey occupent actuellement la 9e place de la Conférence Est après 30 matchs disputés, juste en dehors des places qualificatives pour les séries éliminatoires. Le joueur suisse a participé à tous ces matchs, totalisant onze buts et douze passes.
Nouveau forfait pour la Suisse: Riedi remplace Senteler
Le sélectionneur Patrick Fischer doit procéder à un nouveau changement dans son cadre pour l'étape suisse de l'Euro Hockey Tour. Blessé, l'attaquant zougois Sven Senteler est remplacé par Willy Riedi (Zurich).
Senteler rejoint Fabian Heldner et Tristan Scherwey, déjà annoncés forfaits lundi par la Fédération suisse. Les deux hommes ont été remplacés numériquement par les joueurs de Lugano David Aebischer et Lorenzo Canonica. La Suisse disputera trois matches à Zurich cette semaine. Elle affrontera la Suède jeudi (19h45), la Tchéquie samedi (18h00) et la Finlande dimanche (15h45).
Équipe
J.
DB.
PT.
1
HC Davos
34
46
76
2
HC Fribourg-Gottéron
35
30
67
3
Lausanne HC
34
31
65
4
HC Lugano
33
23
56
5
Rapperswil-Jona Lakers
34
-6
55
6
EV Zoug
32
4
53
7
Genève-Servette HC
34
-7
53
8
ZSC Lions
33
16
52
9
SCL Tigers
33
-1
44
10
EHC Bienne
33
-13
41
11
SC Berne
33
-11
39
12
HC Ambri-Piotta
33
-32
38
13
EHC Kloten
33
-21
38
14
HC Ajoie
34
-59
25