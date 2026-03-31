«Même à 3-0, on sentait qu’il y avait un truc à faire»

Jesse Puljujärvi a permis à Genève-Servette d'arracher un septième match avec un but en prolongation. Ce mardi, le GSHC était pourtant mené 3-0, mais n'a pas cessé d'y croire. Interview.

Grégory Beaud Journaliste Blick

Tu as déjà vécu beaucoup de matches comme celui-ci?

Je ne sais pas... (il réfléchit) Non pas vraiment (rires). Mais c’est vrai que ce genre de scénario, ça ne se produit pas souvent.

À 3-0, vous étiez au bord du précipice. Qu’est-ce qui vous a permis d’y croire encore?

On n’a jamais baissé les bras. On a continué à travailler fort. On s’est dit qu’il fallait rester dans le match, provoquer des erreurs chez eux. Et ensuite, on a eu des power-play qui ont fait la différence.

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Le coaching staff a pu vous parler pendant le changement de gardien après le 3-0. Quel était le message?

C’était simple: continuer à y croire. Rien de compliqué. Juste rester dans le plan et ne pas lâcher.

Tu inscris le but de la victoire. Tu peux nous le raconter?

Honnêtement, je ne sais pas trop (rires)… J’ai juste essayé d’avoir un impact et de peser sur leur défense. Aujourd’hui, j’avais de la vitesse, je me sentais bien sur la glace. J’ai juste essayé d’en profiter. Oui, c’est important pour nous. À Genève, on veut jouer avec du rythme, mettre de la pression. Ça fait partie de notre identité.

Lorsque vous étiez menés de trois longueurs, qu’est-ce qui se passe dans ta tête sur la glace?

Il faut rester concentré sur le prochain shift. Être présent, ne pas penser trop loin. Juste faire son travail à fond.

Même à 3-0? Tu avais vraiment le sentiment que le match pouvait basculer?

Oui. Même à 3-0, on sentait qu’il y avait quelque chose à faire. Il fallait juste saisir nos chances. Quand ils ont l’avantage, ils sont très dangereux et ils peuvent vraiment te faire mal. C'est donc d'autant plus important d'être plus discipliné encore.

Après un match aussi intense, comment on gère les émotions avec un nouveau match 48 heures plus tard?

Ce n’est jamais facile. Mais il ne faut jamais être trop haut ni trop bas. Il faut rester stable et se reconcentrer rapidement. Mais il faut surtout continuer à travailler. Quand tu as une occasion comme ça, il faut la saisir. Mais demain (ndlr: mercredi), ce sera déjà oublié. Nous passerons à autre chose et nous préparerons ce match No 7.