Roger Rönnberg: «Je m'attends à une suspension pour Genève»

Victorieux 3-1 de Genève lors du premier acte des demi-finales, Fribourg a pris l’avantage dans la série. Mais après la rencontre, Roger Rönnberg était surtout remonté contre une charge de Jesse Puljujärvi.

Grégory Beaud Journaliste Blick

Fribourg Gottéron a parfaitement lancé sa demi-finale. Solides, disciplinés et efficaces, les Dragons ont dominé Genève-Servette (3-1) dans un match globalement maîtrisé. «À cinq contre cinq, on a fait un très bon match. On a bien contrôlé, la défense a été solide et on a su créer de l’offensive», a résumé Roger Rönnberg.

Mais le coach fribourgeois n’avait clairement pas la tête à savourer uniquement ce premier point dans la série. À la 54e minute, Maximilian Streule a été violemment projeté contre la bande par Jesse Puljujärvi. L'arrière fribourgeois n’a pas terminé la rencontre, et la séquence a laissé un goût très amer sur le banc des Dragons.

«Ils ont manqué des fautes»

«Pour moi, c’est clairement cinq minutes. C’est un coup à la tête contre la bande. Il est touché après ça», a lâché Roger Rönnberg, visiblement marqué par la scène. Plus encore que l’action en elle-même, c’est l’absence de sanction qui a fait bondir l’entraîneur. «Ils ont manqué des coups de sifflet des deux côtés, mais ils ne peuvent pas en manquer cinq ou six. C’est ça qui me dérange.»

Sans vouloir s’attarder sur chaque décision, le technicien a insisté sur la gravité de la charge. «Je ne dis rien sur certaines pénalités, mais il y a des choses évidentes. Et surtout celle-là.» Pour lui, la suite ne fait guère de doute. «Ils ont la possibilité d’aller voir la vidéo. Là, ils ne l’ont pas fait. Pour moi, Puljujärvi doit être suspendu.» Une prise de position claire, alors que les instances pourraient se saisir du cas dans les prochaines heures.

Arola après Streule

L’état de santé de Maximilian Streule reste lui aussi une inquiétude. «Je suis inquiet pour Max. J’espère que ce n’est pas trop grave. Je l’ai revu revenir sur un shift, donc on verra demain», a précisé Roger Rönnberg. Car après s'être fait punaisé et être rentré aux vestiaires, le Zurichois de la BCF Arena a en effet patiné une fois. Une seule. «C'est un guerrier», a poursuivi le technicien suédois.

Et comme si cela ne suffisait pas, la fin de match a offert une nouvelle séquence litigieuse: Jesse Puljujärvi a également envoyé Juuso Arola tête la première contre la bande, sans être sanctionné. De quoi nourrir encore un peu plus la frustration fribourgeoise… malgré une victoire qui, sportivement, lance idéalement leur série.