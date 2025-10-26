Stéphane Charlin tient son premier blanchissage avec Genève

La probante victoire de Genève-Servette contre Bienne (6-0) a permis à Stéphane Charlin de terminer la soirée avec un blanchissage. Une preuve de la linéarité de sa progression depuis son arrivée.

Stéphane Charlin a tenu bon face aux attaques biennoises. Photo: keystone-sda.ch

Grégory Beaud Journaliste Blick

C'est auréolé du titre de meilleur gardien du dernier championnat que Stéphane Charlin a débarqué à Genève. Forcément, ce statut a également induit de sérieuses attentes autour de lui. L'ancien junior du club avait quitté les Vernets pour s'aguerrir à Langnau. Dans l'Emmental, il est devenu un portier international et donc un renfort de choix pour des Aigles en quête de renouveau après deux saisons franchement ratées.

Logiquement les premières sorties mitigées de Stéphane Charlin ont eu de quoi faire grimacer dans les gradins de la patinoire genevoise. «Ce n’est pas une excuse, mais il y avait beaucoup de choses auxquelles s’adapter, précise-t-il. Mouvements à l’intersaison, changement de coach en cours de saison, nouveau système…» Comme il le dit, il ne se cache pas derrière ces faits, mais y voit une explication de ce début un peu ronronnant.

Alors forcément, il a accueilli avec un certain plaisir son premier blanchissage de la saison, samedi soir face au HC Bienne. Ces 19 arrêts en autant de shoots sont autant de preuves qu'il est sur la bonne voie. Récemment, son niveau a paru régulièrement augmenter. Le principal intéressé a le même sentiment: «Je pense que je suis en progression, oui. Mais je ne suis toujours pas là où je voudrais être. J'en attends plus de moi.»

Il faut dire qu'avec 89,72% d'arrêts, il est très loin de son taux stratosphérique de la saison dernière. Avec Langnau, il avait capté 94,6% de shoots dans sa direction. Un tel écart est-il lié à la différence de style de jeu entre le club de l'Emmental et Genève-Servette? Selon lui, c'est un raccourci trop facile. «Je pense que nous progressons surtout collectivement, détaille-t-il. Depuis le début de saison, nous avons souvent eu 40 à 45 bonnes minutes par match. Mais il nous a toujours manqué un quart d'heure pour y arriver. Et ces moments compliqués nous ont coûté des buts.» Et ses statistiques en ont fait les frais.

Moins d'erreurs

Depuis que Ville Peltonen a repris la tête des Aigles, Stéphane Charlin voit une différence assez prononcée dans le style de jeu. «Nous perdons moins bêtement le puck, apprécie-t-il. Face à Bienne, c’est peut-être le premier match où on a vraiment joué pendant 60 minutes. On faisait beaucoup trop d’erreurs avant, on donnait des buts à l’adversaire.» Face à Bienne, le bloc équipe a sans cesse repoussé les assauts en périphérie, là où les shoots ne devraient pas représenter trop de danger pour le gardien.

S'il voit une différence dans le système de jeu, Stéphane Charlin apprécie avoir été consulté lors des discussions sur le changement de façon de jouer. «Le coach inclut absolument tout le monde dans les réflexions, même moi en tant que gardien. Ce que j'apprécie, désormais, c'est que nous jouons de manière beaucoup plus compacte et connectée sur la glace. Les cinq joueurs devant moins sont largement plus connectés et cela rend mon travail plus simple.»

Les errances du début de saison, à croire le gardien, auront une valeur plus tard dans la saison. «Un mauvais tiers comme le premier à Ambri vendredi soir peut avoir de grosses conséquences en play-off, analyse-t-il. Tu peux perdre une série de cette manière. Nous sommes en train de mettre des choses en place pour que cela n'arrive plus. Je suis persuadé que cet apprentissage collectif nous sera utile.» Aussi utile que la présence d'un gardien dominant devant le filet. Ce qu'est en train de doucement (re)devenir Stéphane Charlin.