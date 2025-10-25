Décidément, cette équipe de Genève-Servette est difficilement lisible. Au lendemain d'une large défaite à Ambri, les Aigles se sont parfaitement repris à domicile en dominant aisément le HC Bienne (6-0).

Les Genevois ont fait la différence en moins de vingt minutes. Photo: keystone-sda.ch

Grégory Beaud Journaliste Blick

Cette équipe de Genève-Servette continuer sa saison en dent de scie. Comme depuis le début de saison, le GSHC peut, du jour au lendemain, montrer deux visages totalement différents. Et ce week-end n'a pas échappé à la règle. Mauvais vendredi à Ambri notamment durant le premier tiers perdu 5-1, les Aigles ont largement perdu en Léventine et sont rentrés la tête basse de leur périple à l'autre bout de la Suisse.

Vingt-quatre heures plus tard, les hommes de Ville Peltonen ont montré un visage autrement plus conquérant face au HC Bienne. Il faut dire qu'ils ont également été bien aidés par un début de match absolument idéal. Sur une ouverture lumineuse de Jesse Puljujärvi, Markus Granlund a pu se retrouver seul face à une cage totalement ouverte. Le sniper finlandais n'a évidemment pas manqué pareille offrande de son compatriote.

La seule alerte pour les Grenat a eu lieu à la 13e minute. Seul face à Stéphane Charlin, Toni Rajala n'a pas trouvé le chemin des filets. Le Finlandais avait l'égalisation au bout de la palette. Au lieu de 1-1, le score est passé à 2-0 quelques instants plus tard. À nouveau totalement seul face au filet désert, Markus Granlund a inscrit un doublé (15e, 2-0). Cette fois-ci, c'est Sakari Manninen qui s'est mué en livreur de caviar pour le No 60.

Deux doublés de suite

Après les deux buts du Nordique, c'est un doublé à 100% AOP valaisanne qui a ponctué ce premier tiers-temps. Vincent Praplan a d'abord profité d'un cafouillage pour inscrire le 3-0 (16e). À quelques secondes de la première pause, il a logé le puck au bon endroit alors que Luis Janett n'a pas semblé franchement à son avantage entre les poteaux seelandais (19e, 4-0). Il était à peine 20h15 que la rencontre était déjà quasi terminée aux Vernets. De quoi admirer le nouveau dirigeable publicitaire sereinement pour les spectateurs de la patinoire du bout du Léman. Il n'y a pas de petit profit.

La seconde période a vu les deux équipes se neutraliser, permettant à Genève-Servette d'attendre la fin du match sereinement. Cette entame idéale a également permis à Stéphane Charlin de réaliser son premier blanchissage de la saison. Très solide devant son filet, le gardien international a parfaitement tenu son rôle pour ce derby romand. Giancarlo Chanton a récompensé les fans restés jusqu'en fin de rencontre en inscrivant le 5-0 à la 57e minute. Simas Ignatavicius l'a imité à la 59e (6-0).

Au classement, le GSHC reste bien accroché à sa place dans le Top 6 malgré ce week-end mitigé avec trois points. Bienne, pour sa part, continue de vivoter entre la 9e et la 11e place. Les Seelandais, comme les Genevois, ont également remporté trois points ce week-end. Problème? Ils sont en position moins favorable que leur. adversaire du soir et seraient bien inspirés de lancer une série positive tôt ou tard.