Paolo Duca évoque pour la première fois son départ précipité d'Ambri, ses liens éternels et indéfectibles avec son club de coeur et son nouveau rôle au sein de l'EV Zoug.

Nick Rohner

Pour Ambri, la saison dernière ne s’est vraiment pas déroulée comme prévu. Sur le plan sportif, l’équipe a dû batailler jusqu’à la finale des play-out contre Ajoie. Et en dehors de la glace, le club n’a pas toujours donné la meilleure image de lui-même.

À la mi-octobre 2025, le président de l’époque, Filippo Lombardi, avait entamé des discussions avec Christian Dubé au sujet d’un éventuel poste d’entraîneur, à l’insu du directeur sportif Paolo Duca et de l’entraîneur Luca Cereda. Pourtant, le duo avait auparavant reçu l’assurance du soutien total de la direction: «Continuez comme ça, tout va bien se passer», leur avait-on promis.

Puis tout a basculé. Luca Cereda et Paolo Duca ont démissionné. Depuis, ce dernier n’avait plus reparlé publiquement de cet épisode. Jusqu’à aujourd’hui. Dans une interview accordée au portail tessinois HeShootsHeScores, l’ancien directeur sportif lève pour la première fois le voile sur ce qu’il a ressenti, revient sur son passé et évoque ses projets d’avenir.

«Je me sentais toujours comme faisant partie de l’équipe»

S’il s’est fait très discret après son départ douloureux d’Ambri, c’était parfaitement volontaire, explique Paolo Duca. La rupture a été difficile à vivre. «Luca et moi avions toujours le sentiment de faire partie du projet, alors que ce n’était plus du tout le cas.»

Il a donc choisi de prendre ses distances et de ne pas intervenir dans les décisions prises par ceux qui lui ont succédé. Il reconnaît toutefois que certaines choses lui ont particulièrement manqué: «Le contact quotidien avec l’équipe, les collaborateurs et, plus généralement, avec tout le monde du hockey sur glace »

Paolo Duca, qui a porté le maillot d’Ambri pendant neuf ans en tant que capitaine, assure par ailleurs qu’il n’y a aucune animosité envers les Léventins. «Dans mon cœur, je serai toujours un immense fan d’Ambri. Je souhaite le meilleur aux Biancoblù. Mes enfants jouent dans les équipes juniors et j’espère qu’eux aussi pourront réaliser leur rêve un jour: porter le maillot de la première équipe.»

Paolo Duca ne veut pas se comparer à son prédécesseur

Paolo Duca est désormais directeur général de l’EV Zoug, un club dont il a porté le maillot entre 2002 et 2007. Là encore, ses débuts dans ses nouvelles fonctions ne sont pas de tout repos. À Zoug, Paolo Duca a succédé à Patrick Lengwiler, qui a quitté le club après 29 années de présence. Le directeur sportif Reto Kläy a lui aussi dû partir cet été.

«Ici aussi, les changements ont été assez brusques et chargés d’émotion. Mais je l’ai déjà dit à Ambri: la priorité va au club, pas aux joueurs», souligne Paolo Duca.

Le nouveau directeur général ne souhaite pas pour autant se comparer à Patrick Lengwiler, qui a profondément marqué l’EVZ au cours d’une période particulièrement fructueuse. «Je suis ici parce que le club cherchait quelqu’un capable de reprendre immédiatement les rênes.»

Son objectif est désormais de poursuivre le développement de l’EVZ, notamment avec le soutien de son prédécesseur. Parmi les grands projets qui l’attendent figure l’agrandissement prévu de l’OYM Hall, dont Patrick Lengwiler a déjà largement contribué à la planification. Un chantier d’envergure pour le nouveau patron du club zougois.