Après son autogoal, Aleksi Heopniemi a cette fois-ci marqué du bon côté

Mardi, le Finlandais de Bienne a inscrit un improbable but contre son camp, face à Zurich. Ce vendredi, il a eu plus de réussite en marquant deux fois face à Genève-Servette lors d'une rencontre cruciale.

Aleksi Heponiemi a mis son équipe sur de bons rails. Photo: keystone-sda.ch

Grégory Beaud Journaliste Blick

Cela fait deux matches de suite que le Finlandais Aleksi Heponiemi trouve le chemin du but. Mais face à Genève-Servette, l'attaquant de Bienne n'a pas marqué contre son propre camp comme mardi soir face à Zurich. La scène de sa réussite dans le filet seelandais désert a fait plusieurs fois le tour du monde. Forcément. Heureusement, le HCB avait tout de même pu remporter les trois points malgré ce coup du sort. «Après le match, on en a bien rigolé, nous a-t-il confié. Sur le moment, c'était un peu embarrassant.»

Face à Genève-Servette, il n'a eu besoin que de seize secondes pour faire trembler les «bons» filets. Ceux de Robert Mayer. Quelques minutes plus tard, le même Heponiemi marquait le 2-1 et redonnait une seconde fois l'avantage à ses couleurs. «Certains soirs, tu as les rebonds en ta faveur, analyse-t-il. D'autres un peu moins (rires).»

Si la scène cocasse a été largement relayée, Aleksi Heponiemi, lui, avoue n'en avoir pas trop entendu parler. «Pour être honnête, je m'attendais à recevoir beaucoup plus de réactions, avance-t-il, presque déçu. Comme je ne suis pas trop actif sur les réseaux sociaux, je n'ai par contre pas trop été confronté à ces images.» Il a évidemment revu ce moment embarrassant, mais n'en fait pas une grande histoire. «Pour tout dire, je n'avais pas constaté que notre gardien avait quitté sa cage pour une pénalité différée. Ce n'est que lorsque j'ai vu le puck partir tout droit en direction du but que j'ai compris (rires).»

Contre Genève, point de mauvaise aventure pour le Finlandais du HC Bienne qui a dont fait plus que rééquilibrer son différentiel de buts. «Contrairement à ce que le score peut laisser penser (7-4), c'était une rencontre durant laquelle il n'y avait pas tant d'espaces dans les défenses. Cela a joué dur. Une vraie rencontre de play-off.» Et ce sont les Seelandais qui ont terminé la rencontre avec le sourire. Comme mardi face à Zurich. Cette fois-ci, ils n'ont par contre pas eu de sujet de railleries dans le vestiaire à l'encontre d'Heponiemi. «Cela me va très bien comme ça, rigole-t-il. Une fois, cela me suffit largement.»