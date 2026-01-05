L'épouse de Tomas Tatar a commencé à ressentir des contractions le matin même du dernier match avant Noël. La star de l'EV Zoug a tout de même joué et a quitté la patinoire en courant quelques minutes après la victoire. Voici la suite de cette belle histoire.

La naissance du premier enfant du Zougois Tomas Tatar (35 ans) et de son épouse Veronika se faisait attendre depuis longtemps. Durant les deux semaines précédant les fêtes, le physiothérapeute de l’EV Zoug gardait même le téléphone portable du Slovaque sur le banc des joueurs, prêt à l’avertir immédiatement au moindre signe annonçant l’arrivée du bébé. Mais celui-ci prenait son temps.

Le matin du 23 décembre, dernier jour de match avant Noël, Tomas Tatar informe son entraîneur qu’il accompagne sa femme à l’hôpital. Il précise toutefois qu’il souhaite malgré tout disputer la rencontre du soir contre Davos. Michael Liniger se serait montré compréhensif si son attaquant avait choisi de renoncer.

«Les premières contractions de Veronika ont commencé avant le match. Elles étaient légères et nous savions que nous avions encore un peu de temps. Elle a aussi été suffisamment gentille pour me laisser partir jouer le match», a confié Tomas Tatar il y a quelques jours pour la première fois.

Le Slovaque est finalement aligné, délivre une passe décisive lors de la victoire 3-2 après tirs au but, puis quitte les vestiaires seulement quelques minutes après la fin de la rencontre, direction l’hôpital.

La star de l’EV Zoug a raconté la suite de cette histoire après les premiers matches de janvier. L’enfant n’est en effet né que dans la nuit du 25 décembre. «Ce furent deux jours intenses», sourit aujourd’hui l’international slovaque en se remémorant ces moments. Entre-temps, il a fait la navette entre l’hôpital et la maison, où il devait encore s’occuper du petit chien de la famille.

«Ma femme est une battante»

Puis vient enfin le moment tant attendu. «L’attente du miracle en valait la peine». Et ce miracle a un nom: Thia. À sa naissance, la petite fille mesure 50 centimètres et pèse 3460 grammes.

«C’est un phénomène, confie Tomas Tatar. Les mots me manquent pour décrire la naissance. Ma femme est une battante, elle a géré tout cela avec une force incroyable.»

Durant les jours de fête sans matches, les nouveaux parents ont pu se reposer, aidés lors des deux premières semaines par la belle-mère du hockeyeur. «Nous trouvons peu à peu notre nouveau rythme. Les nuits sont calmes, je dors bien», sourit-il. Et si la situation devait évoluer, sa femme s’occuperait de Thia les nuits précédant les rencontres.

La vie de jeune papa est une découverte, un quotidien nouveau. «On peut immédiatement se déconnecter du hockey», explique l’attaquant de Zoug. Un équilibre précieux, notamment dans une période sportive délicate. L’ailier reconverti en centre acquiesce: «Le 0-7 à Lausanne a été un désastre. Ensuite, nous avons montré du caractère contre Kloten et nous avons mieux défendu.»

Reste désormais à savoir comment l’équipe poursuivra sur cette voie. D’autant plus qu’un programme colossal attend Zoug, avec huit matches en quatorze jours. «C’est presque plus extrême qu'en NHL», souligne l’ancien attaquant des Devils, du Kraken, des Canadiens et des Red Wings. «Nous devons trouver un moyen de gérer cet enchaînement.»