Julien Vauclair prend position sur les rumeurs l'envoyant à Lugano

1/5 Julien Vauclair est sous contrat avec Ajoie jusqu'en 2026. Photo: keystone-sda.ch

Marcel Allemann

L'actuel directeur sportif d'Ajoie Julien Vauclair est considéré dans le petit monde du hockey sur glace suisse comme le favori pour succéder à Hnat Domenichelli. Le Jurassien possède un passé glorieux en tant que joueur à Lugano et entretient des relations très amicales avec la présidente Vicky Mantegazza.

Mais qu'en est-il réellement? «J'ai un contrat de deux ans avec Ajoie et je n'ai pas de contact avec la direction de Lugano», a déclaré Julien Vauclair mardi à Blick. Une chose est sûre: un changement à l'heure actuelle serait extrêmement délicat pour lui, tant il risquerait de fâcher dans son club et dans son canton, où il serait alors probablement question de trahison.

Julien Vauclair est jurassien, Ajoie est son club de jeunesse. Celui-ci se trouve en pleine lutte contre la relégation et, à l'heure actuelle, son plus grand concurrent en Ligue nationale est... Lugano. Grâce à la brillante victoire de samedi (3-1), qui a provoqué le licenciement de l'entraîneur tessinois Luca Gianinazzi et du directeur sportif Hnat Domenichelli, les Jurassiens se trouvent désormais à six points de leur adversaire.

Lugano peut-il attendre?

Mais il se peut que Lugano n'ait pas besoin d'un directeur sportif tout de suite. L'équipe pour la saison prochaine est en grande partie constituée, à l'exception de quelques postes d'étrangers à pourvoir. Des corrections importantes ne peuvent pas non plus être apportées cette saison (neuf licences pour étrangers ont déjà été attribuées). L'entraîneur Uwe Krupp, le conseiller Antti Törmänen et le CEO Marco Werder peuvent largement s'occuper des affaires courante. Si les choses se décantent dans les prochaines semaines au classement, dans un sens ou dans l'autre, Julien Vauclair pourrait toujours s'engager à Lugano - sans perdre la face cette fois.

Bien sûr, d'autres candidats crédibles sont en lice, tels qu'Andrew Ebbett, Christian Dubé, Raeto Raffainer ou Kevin Schläpfer. Cependant, d'après les informations de Blick, rien ne bouge pour le moment. Il ne faut pas non plus sous-estimer l'imprévisibilité des candidats à la direction sportive. Des profils inattendus, actuellement engagés dans d'autres activités, pourraient soudainement entrer en jeu et devenir des sujets de discussion.