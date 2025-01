Lilian Garessus et Ajoie se sont battus pour chaque centimètre ce samedi à Porrentruy. Quel combat! Photo: keystone-sda.ch

Tim Guillemin Responsable du pôle Sport

Al Pacino aurait adoré se trouver à la patinoire de Voyeboeuf ce samedi soir, où les Ajoulots ont fait honneur à l'Enfer du dimanche, même en se trompant d'un jour. Les Jurassiens ont en effet obéi au meilleur acteur de tous les temps en se battant en équipe pour ces «putains de centimètres», ceux qui font la différence entre le collectif amorphe du début de saison et celui, flamboyant, du début de cette année 2025. Vouivre ensemble ou mourir individuellement: les Jurassiens ont choisi la voie de l'équipe, qui est la meilleure, toujours. Et ils ont bien fait: en l'emportant ce samedi dans leur patinoire adorée, les hommes de Greg Ireland sont revenus à six points des Tessinois et peuvent légitimement espérer quitter cette dernière place qui leur semblait promise après quinze matches dans ce championnat de National League si exigeant.

Elisabeth Baume-Schneider en VIP

Si Al Pacino n'avait pas effectué le déplacement de Porrentruy samedi, la patinoire de Voyeboeuf a tout de même eu droit à une touche VIP, locale qui plus est, puisque la conseillère fédérale Elisabeth Baume-Schneider a procédé au lâcher de puck initial et symbolique, s'attirant quelques sifflets au passage, tandis que son collègue tessinois Ignazio Cassis s'était lui épargné le déplacement et n'était pas présent dans le secteur visiteurs. 1-0 pour Ajoie dans le secteur VIP, donc.

Al Pacino n'avait pas fait le déplacement, contrairement à la conseillère fédérale Elisabeth Baume-Schneider. Photo: keystone-sda.ch

Effet Baume-Schneider ou non, les Jurassiens ont d'ailleurs démarré très fort dans la rencontre et ont même eu droit à une très bonne nouvelle après huit minutes avec la pénalité de Jiri Sekac, qui a dû trouver le temps long tout de même jusqu'à la fin du match, sans compter les cinq heures de car pour rentrer au Tessin. Cela s'appelle une soirée de perdue, tout simplement, en espérant pour l'ailier qu'il ait au moins trouvé une série Netflix à son goût pour passer le Gotthard aux alentours de 3h30 si d'aventure il n'arrivait pas à trouver le sommeil en repensant à son action stupide de ce début de match. Malgré les efforts ajoulots, le score en restait à 0-0 après vingt minutes.

Quelle passe de Marco Pedretti pour le 1-0!

Ajoie a fait la différence à la 37e, sur son 14e tir du match, grâce à une merveille de passe de Marco Pedretti, lequel a pu servir Philipp-Michael Devos, dont la frappe précise a trouvé le fond du filet de Niklas Schlegel, enfin battu. Jonathan Hazen mérite également largement les louanges sur cette action, et ce but a plongé la patinoire de Voyeboeuf dans un état de transe générale, du kop jusqu'aux VIP, et le vénérable bâtiment a tremblé sur ses bases à en faire tourner les fondues au fond des estomacs jurassiens, même les plus solides. 1-0 pour Ajoie et un HC Lugano désormais en grand danger dans ce championnat.

Kevin Fey, d'abord vilain, puis héros

Contrairement à ce qu'ils avaient montré la veille à l'Allmend de Berne, les Ajoulots ont alors fait preuve d'une grande discipline défensive et se sont accrochés à leur but d'avance et à chaque centimètre de glace, mais Benjamin Conz a tout de même dû s'avouer vaincu sur le trentième tir tessinois et une réussite très chanceuse de Matthew Verboon, en powerplay alors que le capitaine Kevin Fey se trouvait en prison pour deux minutes. 1-1 et tout à refaire à la 50e pour Ajoie! Cette égalisation n'est cependant pas tombée de nulle part, puisque les Jurassiens n'avaient pas encore tiré au but durant les dix premières minutes de ce dernier tiers.

Ambiance brûlante à Voyeboeuf! Photo: keystone-sda.ch

Ce but du 1-1 n'a cependant eu qu'une conséquence: réveiller les Vouivres! Voyeboeuf a alors augmenté le volume et Ajoie s'est remis à attaquer le but de Niklas Schlegel, multipliant les offensives. Les Jurassiens ne s'avouent jamais vaincus, surtout pas chez eux, et voilà que Kevin Fey, capitaine exemplaire, décidait de se rattraper, lui qui s'en voulait sans doute d'avoir causé une infériorité numérique fatale: c'est lui, et personne d'autre, qui inscrivait le 2-1 à la 53e et faisait encore crier plus fort les supporters du HCA, ce qui semblait pourtant difficile au vu du nombre de décibels déjà présents. La sono a alors eu la bonne idée de diffuser «Les yeux d'Emilie», à coin, afin de célébrer cet avantage et ce moment, délicieux, restera à coup sûr quelques jours dans les mémoires de chaque spectatrice et spectateur ayant eu la chance de se trouver à Voyeboeuf ce samedi.

Ajoies Spieler jubeln nach dem Tor zum 1:0 im Qualifikationsspiel der Eishockey National League zwischen dem HC Ajoie und dem HC Lugano in der Raiffeisen Arena in Porrentruy, am Samstag, 11. Januar 2025. (KEYSTONE/Georgios Kefalas) Photo: keystone-sda.ch

Ce n'en était d'ailleurs pas fini, puisque Julius Nättinen, en amateur de bonne musique, avait visiblement envie d'entendre à nouveau résonner le tube de Joe Dassin dans sa patinoire préférée et a inscrit le 3-1 en toute fin de match. Quel match, quelle intensité, quel coeur!