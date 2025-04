Blessé l'année passée, Aurélien Marti veut sa revanche

Aurélien Marti va disputer la finale avec Lausanne. Photo: keystone-sda.ch

Matthias Davet Journaliste Blick

C'est la troisième fois que le club d'Aurélien Marti va disputer la finale de National League. En 2019, le défenseur appartenait au CP Berne, champion de Suisse cette année-là. Et depuis cinq ans, il est dans l'effectif du Lausanne HC, finaliste malheureux il y a douze mois.

Sauf que, anomalie dans son CV, le No 7 de la Vaudoise aréna n'a jamais mis un patin sur la glace lors d'une finale. Dans la capitale, il était sur le banc lors des deux premiers actes, mais en qualité de septième défenseur et n'a pas eu le droit à une seule seconde de jeu. Avant de passer surnuméraire pour le reste de la confrontation face à Zoug.

L'année dernière, le Vaudois était l'un des éléments indéboulonnables de son équipe durant la saison. Mais en quarts de finale, il s'est lourdement blessé face à Davos et a dû mettre un terme prématurément à sa saison. C'est donc depuis les gradins qu'il avait regardé la série perdue par ses coéquipiers. «C'est toujours difficile de ne pas jouer une finale, explique Aurélien Marti. Je me souviens que c'était stressant et que j'essayais d'être là pour les gars – même si eux étaient dans leur bulle.»

Les retrouvailles avec Zurich

Cette année, sauf mésaventure de dernière minute, l'arrière lausannois sera bel et bien sur la glace mardi lors de l'acte I. «Et je me réjouis de pouvoir aider l'équipe», s'exclame-t-il. Face au même adversaire que l'année dernière: Zurich.

En un an, l'effectif du LHC a bien évolué alors que, hormis un changement d'entraîneur, celui des Lions de la Limmat a peu bougé. «C'est difficile à dire si cela va redistribuer les cartes, ajoute Aurélien Marti. Il faut en tout cas qu'on joue librement.»

«Ne pas brûler les étapes»

Chose que le Lausannois fait depuis quelques matches. Touché lors du premier match face à Langnau, le joueur de 30 ans est ensuite monté en puissance durant ces play-off. «Je me sens bien et c'est un moment de l'année durant lequel j'aime bien jouer, précise-t-il. C'est un jeu physique et j'arrive à m'imposer. Je reçois des responsabilités supplémentaires et j'essaie de les assumer.» En compagnie d'Andrea Glauser, Aurélien Marti forme une paire solide.

En forme, le No 7 va également profiter de cette finale, lui qui sait qu'une blessure «peut arriver à tout moment». «On ne se rend pas compte à quel point c'est dur d'arriver au bout et je suis juste content d'avoir cette opportunité de jouer pour le titre, lâche-t-il. Il faut maintenant qu'on soit conscient qu'on a une chance de réaliser quelque chose de grand et il ne faut pas brûler les étapes.»