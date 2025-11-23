Comment Geoff Ward a réveillé le Lausanne HC face à Zoug

Mené 0-2 à la demi-heure, Lausanne a renversé Zoug et signé un succès éclatant (5-2). Au cœur de ce basculement express, le coach Geoff Ward, fidèle à son calme déconcertant, a simplement posé la question qui a réveillé son équipe.

Grégory Beaud Journaliste Blick

Geoff Ward est-il un alchimiste capable de transformer le plomb en or? La question pourrait légitimement se poser au terme de la victoire de «son» Lausanne HC samedi soir face à Zoug. Les Lions ont dominé les joueurs de Suisse centrale 5-2 après avoir pourtant été menés 0-2 à la 30e minute.

Que s'est-il passé pour que le score prenne un tournant aussi drastique? Le coach Geoff Ward a pris son temps-mort et a remis les choses au point. Calmement, le technicien canadien a parlé à ses troupes. Aucune gesticulation théâtrale ni accès de colère. Non, les mots sont posés et le discours semble passer comme une lettre à la porte.

À cet instant, parier sur le Lausanne HC aurait plus ressemblé à du fanatisme béat qu'à un investissement sérieux. Pourtant quelques minutes plus tard, le score était déjà de 2-2 et les actions vaudoises étaient relancées. Geoff Ward a-t-il des pouvoirs secrets? «Tout le mérite revient aux joueurs», précise le coach.

Rien d'autre? «Je leur ai posé une question, précise-t-il. Je leur ai demandé s'ils étaient prêts à hausser le niveau de leur jeu qui n'était pas suffisant à cet instant. Je leur ai simplement dit que nous ne gagnerions pas ainsi et qu'il en faudrait plus pour revenir au score et gagner.» Simple non? «C'est justement pour cela que je dis que le mérite revient à mon équipe. Mon influence? Je leur ai simplement posé une question.»

Changement dans l'alignement

Il y a certes eu les paroles de Geoff Ward durant le temps mort qui ont visiblement fait mouche. Mais il y a également eu un repositionnement stratégique. Après avoir séparé Drake Caggiula et Austin Czarnik, le technicien s'est ravisé. Et c'est justement de l'association des deux Nord-Américains que la lumière est venue. Pourquoi avait-il pris la décision de les séparer?

A la mi-match, Geoff Ward a déjà décidé de faire machine arrière. Et grand bien lui a pris puisque c'est notamment sous l'impulsion des deux compères que le Lausanne HC a pu redresser la barre et finalement s'imposer. Austin Czarnik a terminé le match avec 4 points (2 buts, 2 assists), tandis que Drake Caggiula a inscrit un but et distribué un assist. Décisifs.

Une bonne leçon à Fribourg

Comment, dès lors, expliquer cette entame de match poussive voire franchement mauvaise? Faut-il chercher une explication du côté de Fribourg et de la défaite frustrante de la veille? «Pas du tout, tranche le technicien. Au contraire, j'ai l'impression que nous avions hâte d'en découdre contre Zoug pour, justement, passer à autre chose et arrêter de penser à cette défaite et à cette fin de match qui n'a pas tourné en notre faveur.»

Toujours est-il que l'on est en droit de se questionner sur les deux visages montrés par cette équipe face à un EV Zoug pourtant diminué par les absences de Leonardo Genoni, Dominik Kubalik ou encore Tomas Tatar. «J'ai l'impression que nous avons pris une importante leçon à Fribourg, précise le toujours très stoïque Geoff Ward. Nous avons appris comment nous comporter dans l'adversité. Je le remarque dans la manière dont la défense joue toujours mieux. Les gars moins expérimentés apprennent rapidement. Et ce soir, nous avons vu des signaux positifs de progrès.»

Surtout dès la mi-match et le temps-mort pris par Geoff Ward. «Mais c'est toujours un exercice compliqué de changer de rythme en cours de match, précise le coach. Un soir comme celui-ci, tu peux également passer totalement à côté du match et ne jamais te relever d'un tel début. Ce n'était pas le cas et je suis très satisfait de la réaction montrée par toute l'équipe.»