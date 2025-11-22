Lausanne déraille pendant 30 minutes, puis roule sur Zoug

Menés 0-2, les Lausannois ont renversé la vapeur face à Zoug pour rester dans le bon wagon. Après un départ manqué, les hommes de Geoff Ward ont fait preuve d'entrain pour s'imposer et suivre le rythme de la locomotive davosienne.

Le Lausanne HC a renversé une situation bien compromise. Photo: keystone-sda.ch

Grégory Beaud Journaliste Blick

Comment le Lausanne HC allait-il réagir après sa défaite frustrante de la veille à Fribourg? S'estimant mal payés après une réussite décisive validée après un interminable passage par la vidéo, les Lions se devaient de réagir pour continuer de lorgner vers le haut du classement. Problème? Ils n'ont pas donné l'impression d'avoir le couteau entre les dents lors des premiers coups de patin de cette rencontre face à Zoug.

On peut même franchement écrire que le Lausanne HC a vraiment peiné à rentrer dans son match face à Zoug. Les joueurs de Geoff Ward n'ont quasi rien eu à se mettre sous la dent lors d'une première période terne. Il fallait être attentif pour ne pas manquer les quatre tirs cadrés du LHC face à Tim Wolf, doublure de Leonardo Genoni, blessé ce samedi soir. Le premier embryon de chance est en effet tombé après 7'27'' par Nathan Vouardoux. Mais rien de bien méchant pour le portier adverse.

Ward évite le déraillement

Au quart d'heure de jeu, ce début de match compliqué a encore pris un tournant plus désagréable. Sur un tir de la ligne bleue guère dangereux de David Sklenicka, Kevin Pasche a laissé filer la rondelle entre les jambes. L'ancien Lion a ainsi joué un bien mauvais tour à ses ex coéquipiers. À la 29e minute, les visiteurs ont doublé la mise en supériorité numérique. Un tir parfait d'Andreas Wingerli n'a, cette fois-ci, pas laissé la moindre chance au gardien du LHC. Une réussite qui a forcé Geoff Ward à prendre son temps mort devant l'apathie de son équipe.

Qu'a dit le technicien à son équipe? Toujours est-il que son message semble avoir remis les Lausannois sur les rails. Quelques minutes plus tard, c'est en effet Austin Czarnik qui a pu se montrer le plus prompt sur un rebond pour permettre aux Vaudois de revenir à une longueur des Zougois (32e, 1-2). Le match était-il en train de tourner? Les Lions ont en tout cas poursuivi sur la même lancée et Drake Caggiula est passé à un souffle de l'égalisation en supériorité numérique (33e).

Ce n'était que partie remise, puisque ce même Drake Caggiula s'est retrouvé au bon endroit pour égaliser moins d'une minute plus tard (34e, 2-2). Après une période compliquée (1 assist en six matches), le Canadien a montré un tout autre visage lors de la réception du EVZ. Cette réussite a été préparée par Théo Rochette, qui effectuait son retour au jeu après plusieurs semaines d'absence en raison d'une blessure à l'épaule. Le No 90 a été le prochain Lion à se montrer dangereux, mais Tim Wolf a été solide.

Toujours dans le bon wagon

La troisième période n'aurait pas pu mieux commencer pour les Lions qui ont tout de suite pris l'avantage par Austin Czarnik après seulement 20 secondes de jeu. Une action de rêve ponctuée par Erik Brännström a permis aux Vaudois de prendre deux longueurs d'avance à moins de dix minutes de la sirène finale (51e, 4-2). L'arrière suédois a été parfaitement servi par Austin Czarnik, décidément très inspiré en ce samedi soir. Ahti Oksanen, toujours aussi précieux, a inscrit le 5-2 dans la cage vide (58e).

Au classement, le LHC conserve sa troisième place avec 47 unités en 27 matches. Les hommes de Geoff Ward comptent le même nombre de points que Fribourg Gottéron, deuxième, mais ont joué un match de plus que les Dragons. Mieux: Ils prennent sept longueurs d'avance sur leur adversaire du soir. Zoug voit doucement les wagons de tête prendre leurs distances après un week-end à zéro point. Les Vaudois se rendront à Rapperswil mardi, un adversaire direct pour une place dans le Top 3. Le lendemain, ils accueilleront les Langnau Tigers.