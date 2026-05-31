Pas de surprise dans l'alignement suisse pour la finale du Mondial contre la Finlande. Le sélectionneur Jan Cadieux n'a procédé qu'à un changement pour réintégrer Timo Meier.

Grégory Beaud Journaliste Blick

Par rapport à la belle victoire face à la Norvège samedi en demi-finale (6-0), Jan Cadieux avait une seule vraie inconnue. Le coach avait en effet un «problème de riche» à régler. Suspendu après un coup de genou en quarts de finale, Timo Meier était à nouveau éligible. Et il était évident que sa présence sur la feuille de match n'était pas une question.

Il reprend tout simplement sa place à la droite de Nico Hischier, comme depuis le début de ce championnat du monde. Les deux joueurs des New Jersey Devils se connaissent parfaitement et effectuer un autre choix aurait été étrange. Comme depuis plusieurs matches, l'autre aile est occupée par le Fribourgeois Attilio Biasca.

Le choix que devait effectuer Jan Cadieux était surtout de savoir où faire jouer Pius Suter. Revenu de blessure samedi, l'ailier zurichois avait tout simplement pris la place de l'absent Timo Meier. Pour cette finale, l'ancien coach de Genève-Servette a décidé d'enlever Nicolas Baechler de la troisième ligne pour y faire rentrer le joueur des St. Louis Blues. Il évoluera avec Nino Niederreiter et Chiristoph Bertschy.

Deux lignes sont restées parfaitement inchangées. La triplette composée de Damien Riat, Ken Jäger et Simon Knak aura ainsi été présente durant l'intégralité du tournoi. Calvin Thürkauf, replacé avec succès avec le binôme zurichois Sven Andrighetto/Denis Malgin, sera toujours présent. Devant le filet, c'est sans surprise Leonardo Genoni qui a été désigné titulaire.