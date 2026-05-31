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Jan Cadieux a tranché
Le retour de Timo Meier force un changement dans l'alignement

Pas de surprise dans l'alignement suisse pour la finale du Mondial contre la Finlande. Le sélectionneur Jan Cadieux n'a procédé qu'à un changement pour réintégrer Timo Meier.
Publié: 19:21 heures
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Dernière mise à jour: il y a 49 minutes
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Jan Cadieux a un problème de riche pour cette finale.
Photo: Nico Ilic/freshfocus
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Grégory BeaudJournaliste Blick

Par rapport à la belle victoire face à la Norvège samedi en demi-finale (6-0), Jan Cadieux avait une seule vraie inconnue. Le coach avait en effet un «problème de riche» à régler. Suspendu après un coup de genou en quarts de finale, Timo Meier était à nouveau éligible. Et il était évident que sa présence sur la feuille de match n'était pas une question. 

Il reprend tout simplement sa place à la droite de Nico Hischier, comme depuis le début de ce championnat du monde. Les deux joueurs des New Jersey Devils se connaissent parfaitement et effectuer un autre choix aurait été étrange. Comme depuis plusieurs matches, l'autre aile est occupée par le Fribourgeois Attilio Biasca.

Le choix que devait effectuer Jan Cadieux était surtout de savoir où faire jouer Pius Suter. Revenu de blessure samedi, l'ailier zurichois avait tout simplement pris la place de l'absent Timo Meier. Pour cette finale, l'ancien coach de Genève-Servette a décidé d'enlever Nicolas Baechler de la troisième ligne pour y faire rentrer le joueur des St. Louis Blues. Il évoluera avec Nino Niederreiter et Chiristoph Bertschy.

Deux lignes sont restées parfaitement inchangées. La triplette composée de Damien Riat, Ken Jäger et Simon Knak aura ainsi été présente durant l'intégralité du tournoi. Calvin Thürkauf, replacé avec succès avec le binôme zurichois Sven Andrighetto/Denis Malgin, sera toujours présent. Devant le filet, c'est sans surprise Leonardo Genoni qui a été désigné titulaire.

National League 25/26
Équipe
J.
DB.
PT.
1
HC Davos
HC Davos
52
71
117
2
HC Fribourg-Gottéron
HC Fribourg-Gottéron
52
46
100
3
Genève-Servette HC
Genève-Servette HC
52
15
91
4
ZSC Lions
ZSC Lions
52
32
91
5
HC Lugano
HC Lugano
52
30
89
6
Lausanne HC
Lausanne HC
52
18
85
7
Rapperswil-Jona Lakers
Rapperswil-Jona Lakers
52
-4
81
8
EV Zoug
EV Zoug
52
-19
75
9
SC Berne
SC Berne
52
-10
68
10
EHC Bienne
EHC Bienne
52
-22
67
11
SCL Tigers
SCL Tigers
52
-7
64
12
EHC Kloten
EHC Kloten
52
-26
63
13
HC Ambri-Piotta
HC Ambri-Piotta
52
-49
59
14
HC Ajoie
HC Ajoie
52
-75
42
Playoffs
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