«Mes parents, en visite, sont restés au Tessin»

Jakob Lilja a disputé ses premières minutes avec Fribourg Gottéron. Photo: keystone-sda.ch

Matthias Davet Journaliste Blick

La vie d'un hockeyeur peut changer subitement. En Amérique du Nord, les joueurs le savent. En Suisse, cela est quand même plus rare. C'est pourtant ce qui est arrivé à Jakob Lilja ce lundi. Le Suédois, joueur d'Ambri au réveil, se couchait en tant qu'attaquant de Fribourg. La situation des étrangers en Léventine faisait pressentir que l'un d'entre eux allait quitter tôt ou tard le Tessin. Mais Jakob Lilja ne s'attendait pas à être échangé: «Je n'avais rien entendu avant lundi, explique-t-il. J'étais un peu surpris, bien sûr.»

Mardi, il était pourtant bel et bien sur la glace pour le déplacement face à Bienne (victoire 1-4 de Fribourg). Bien que sur la glace pour l'ouverture du score biennoise, Jakob Lilja est monté en puissance durant la rencontre. «J'étais un peu nerveux mais je me suis senti mieux lors des deux dernières périodes», analyse le néo-Dragon. Aligné aux côtés de Jacob De La Rose et Jan Dorthe, le Suédois a également joué en supériorité et infériorité numérique. «C'est un gars très impliqué dans les deux sens de la patinoire, souligne son entraîneur Pat Emond. On savait qu'il était capable de jouer dans ces situations. C'est un joueur complet qui amène de l'énergie positive dans cette équipe.»

1:58 Bienne - Fribourg: Fribourg renoue avec la victoire

«On a juste rigolé»

Un joueur qui, 24 heures plus tôt, était sur la route entre le Tessin et Fribourg. Dans les travées de la Tissot Arena, Jakob Lilja explique les coulisses de son transfert de son côté. «J'ai pris part à l'entraînement matinal et je suis ensuite allé voir mes parents à la maison, eux qui étaient en visite, débute le Suédois. J'ai reçu un coup de fil me disant que je pouvais être envoyé à Gottéron. Deux heures plus tard, j'en ai reçu un autre me disant que c'était fait. J'ai mis mes affaires dans ma voiture et j'ai roulé jusqu'à Fribourg.» Lorsqu'il était au téléphone, son père s'est rapidement rendu compte que quelque chose d'important se tramait. «Il m'a demandé si je devais faire mes affaires, explique le Dragon. J'ai dit que oui et on a juste rigolé.»

Les parents – qui devaient aller voir le match d'Ambri le soir même – sont restés au Tessin. «Ils avaient de toute façon prévu de rentrer ce mercredi, précise Jakob Lilja. C'était plus simple vu qu'à Fribourg, je n'avais pas d'appartement et je devais dormir à l'hôtel.»

Le hockey, un petit monde

À Gottéron, Jakob Lilja aura également l'occasion de pouvoir beaucoup parler suédois. Entre Marcus Sörensen, Lucas Wallmark, Jacob De La Rose ou Andreas Borgman, la délégation du pays scandinave est importante dans le vestiaire de la BCF Arena. «Ça rend les choses plus faciles», dit celui qui s'est senti chaleureusement accueilli. Se souvient-il d'avoir joué avec certains de ses nouveaux coéquipiers en équipe nationale? «Je ne sais plus vraiment, avoue-t-il. Peut-être De La Rose. Mais les joueurs suédois, on se connait un peu tous. En dehors de la glace, j'ai des amis qui les connaissent. C'est un petit monde, le hockey.»

Une adaptation qui risque d'être facilitée donc. En tout cas, sur la glace, Jakob Lilja promet de tout donner: «Je veux amener quelque chose à l'équipe, l'aider à gagner.» Ça tombe bien: en ce moment, Fribourg en a grandement besoin.