Stefan Hedlund va-t-il amener un vent de fraîcheur à Genève?

Photo: keystone-sda.ch

Matthias Davet Journaliste Blick

Il ne fait aucun doute que Stefan Hedlund espérait un autre scénario pour ses débuts sur le banc de Genève. Pour son premier match, le nouvel assistant de Yorick Treille a vu ses joueurs s'incliner face à la lanterne rouge, Ajoie (2-4). L'ancien coach de Rapperswil arrive dans un club en crise.

Cela ne l'empêche toutefois pas d'être extrêmement sympathique au moment d'arriver aux interviews. De prendre le temps de saluer tous les journalistes et de répondre aux questions de manière posée. Et de s'excuser, en préambule, pour sa maîtrise de l'anglais qui, finalement, s'avère parfaite.

2:05 Genève-Ajoie: Ajoie terrasse Genève, qui s'enfonce un peu plus

Sur le match face aux Jurassiens, Stefan Hedlund voit que l'équipe est fragile mentalement. «Ces deux buts en fin de 2e tiers ont fait mal», analyse-t-il. Toutefois, il est parvenu à extraire du positif de cette déconvenue. «J'ai aimé l'énergie de l'équipe et il y a de bonnes choses sur lesquelles on peut construire.»

«Se concentrer sur le match suivant»

Le Suédois – qui explique qu'il connaîssait un peu Rikard Franzen mais moins Yorick Treille lorsqu'il a signé au bout du Léman – revient aussi sur son engagement. «Je suis venu à Genève car je vois beaucoup de potentiel dans l'équipe, développe-t-il. Je vois un club très professionnel et j'espère pouvoir l'aider à se retrouver là où il voudrait être.» C'est-à-dire pas à la 13e place que les Aigles occupent actuellement au classement de National League.

Au moment d'arriver aux Vernets, Stefan Hedlund a ressenti de l'incertitude et de la fragilité dans le vestiaire. «C'est comme ça dans toutes les équipes où les attentes sont hautes, mais les résultats ne sont pas là, ajoute-t-il. On essaie d'effacer ça tous les jours.» D'ailleurs, à la question de savoir s'il espère encore quelque chose pour cette équipe d'ici la fin de la saison, il élude: «Le plus important pour moi est de se concentrer sur le match suivant, pas plus loin. On sait qu'on n'est pas dans la meilleure des positions et il faut travailler dur.»

D'entraîneur principal à assistant

Celui qui était entraîneur principal à Rapperswil jusqu'en décembre dernier a déjà accepté un poste d'assistant en Suisse, à Zoug en 2018. Voit-il ce rôle comme une régression, après avoir coaché les Lakers dans l'élite? «Je ne suis jamais vraiment posé la question, répond-il. Je vais apprendre beaucoup de choses pour ma carrière. Si j'ai accepté, c'est parce que le rôle n'est pas le plus important pour moi. J'aime être dans un staff qui travaille ensemble.»

Concrètement, à Genève, Stefan Hedlund va beaucoup travailler sur les individualités. «Et je vais aussi un peu aider sur l'aspect tactique», souligne-t-il. Cela sera-t-il suffisant pour renverser la vapeur d'ici la fin de saison? Il reste 11 matches aux Aigles pour y répondre. Le premier, face à Davos, ce jeudi soir.