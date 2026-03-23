Dimanche soir, Fribourg Gottéron a été battu à Rapperswil 2-1 et se retrouve mené 2-0 dans sa série. Mais les chiffres racontent une autre histoire bien plus rassurante. Analyse.

Grégory Beaud Journaliste Blick

Quelques minutes après la défaite concédée à Rapperswil, Roger Rönnberg est arrivé calmement devant les journalistes. Selon lui, il n'y a aucune matière à paniquer. «J'ai été tellement de fois dans cette situation, a-t-il confié. Nous devons jouer de manière structurée durant 60 minutes et ne pas dévier de notre plan de match.»

Comment expliquer la sérénité qui se dégage du discours de l'entraîneur suédois? Son équipe étant menée 0-2 dans ce quart de finale des play-off, il y aurait de quoi taper du poing sur la table ou ruer dans les brancards. C'est tout l'inverse qui s'est produit dans les catacombes de la St.Galler Kantonalbank Arena. «Je leur ai dit que j'ai bien aimé la réaction lors de la dernière période, précise le technicien. J'ai été impressionné par la manière dont ils se sont remis dans le match.»

Une domination écrasante

Féru de statistiques avancées, Roger Rönnberg avait-il jeté un œil aux analytics de ce second acte avant de venir parler devant la presse. Il y a de bonnes chances. Cela expliquerait du moins pourquoi il avait l'air si tranquille. Pourquoi? Selon les chiffres, Fribourg Gottéron avait 63% de chance de gagner cette rencontre en terres saint-galloises. Avec 3,4 buts escomptés à 2,7, les Dragons ont globalement dominé cette rencontre.

Mais cette statistique ne donne qu'une image toute partielle de cette rencontre No 2 entre Fribourgeois et Saint-Gallois. Si l'on enlève les situations spéciales, la domination des visiteurs devient alors écrasante. Tirs aux buts: 28-9. Total de tirs (cadrés, bloqués, non cadrés): 62-21. Expected Goals: 2,91 à 0,92. Bien que battus, les Dragons ont «roulé» sur les Saint-Gallois à égalité numérique avec une probabilité de victoire de... 93,6%!

Henrik Borgström ne va rien changer

«On perd ce match en power-play, a d'ailleurs justement analysé Roger Rönnberg. C'est un vieux cliché, mais c'est l'histoire de la bouteille de ketchup. Il faut continuer de taper sur le fond pour qu'à un moment tout vienne d'un coup. C'est ainsi que je vois cette rencontre.»

Sous les casques des Dragons, l'état d'esprit est calme également. «Il faut donner du crédit à Rapperswil, précise Henrik Borgström. C'est une bonne équipe qui peut compter sur un excellent gardien.» Muet dimanche soir, l'attaquant finlandais fait partie à la fois des problèmes et des solutions. «Quand ton rôle est de marquer des buts et que l'équipe n'en inscrit qu'un, c'est sûr qu'il y a de quoi être un peu frustré. Mais dans le même temps, je sais d'expérience que ce sont aussi des périodes qui peuvent rapidement s'arrêter.»

Confiance dans la structure

Que compte-t-il faire pour que cela s'arrête? «Jouer notre jeu, lâche-t-il. Si l'on fait abstraction des buts marqués, nous avons fait un bon match. Bien sûr que nous ne sommes pas satisfaits après 120 minutes de ce quart de finale. Nous devons en faire plus pour déranger encore davantage leur gardien. Est-il toujours masqué lorsque nous tirons dans sa direction? Probablement pas. C'est un des axes d'amélioration que je vois.»

Le coach et son joueur sont à l'unisson lorsqu'ils se projettent sur le match de mardi soir qui s'annonce décisif pour la survie des Dragons. Les deux hommes ne veulent pas tout révolutionner. «Cela ne sert à rien de tout chambouler pour faire plaisir aux fans et aux sponsors», sourit Roger Rönnberg. Henrik Borgström, lui, insiste sur l'état d'esprit: «En play-off, tu dois avoir confiance en tes principes de jeu. Nous avons été solides tout au long de la saison grâce à une structure défensive et offensive claire. À nous de l'appliquer.» Et de mettre un petit coup sur le fond de la bouteille de ketchup.