Quel est le meilleur adversaire pour Lausanne?

À une semaine du début des play-off, le Lausanne HC et Zurich ne connaissent pas encore leur adversaire en quarts de finale. Les Lions lémaniques pourraient affronter Ambri ou Langnau. Mais quel est le meilleur adversaire pour eux? On fait le point.

Une seule certitude au moment d'aborder ce play-in: Lausanne ne peut pas affronter Kloten en quarts de finale. Si les Zurichois se qualifient pour les séries éliminatoires, ils seraient opposés à leur voisin des ZSC Lions. Et Rapperswil n'est plus une option, après la défaite des Saint-Gallois face à Ambri au premier tour des play-in. Pour le reste, tout est ouvert entre les Léventins et Langnau, les deux adversaires potentiels contre qui le LHC sera évidemment favori.

Mais cela ne veut pas dire que la difficulté sera identique face aux deux équipes. Avant de nous pencher sur les adversaires potentiels, revenons sur les forces et faiblesses des Vaudois pour voir quelle équipe pourrait le plus leur poser un problème.

Forces

- Le power-play. Avec 27,7% d'efficacité et 8,26 buts escomptés par 60 minutes de glace en PP, le Lausanne HC est à chaque fois la deuxième meilleure équipe de la Ligue. Un sérieux atout au moment de penser aux play-off.

- Le box-play. Là aussi, les Lions sont deuxièmes en infériorité numérique juste derrière... Langnau (on y reviendra). Mais l'équipe de Geoff Ward a prouvé durant les 52 matches de la saison régulière qu'elle savait être intraitable avec un homme de moins sur la glace.

- La transition vers l'attaque. Le Lausanne HC est l'équipe qui génère le plus d'attaque «off the rush», à savoir moins de cinq secondes après avoir récupéré le puck dans sa propre zone.

Faiblesses

- La défense à 5v5. Compte-tenu du rang du LHC, la 9e place sur les expected goals concédés (2,49 xGA) est tout juste aux alentours de la moyenne.

- La défense en zone. On l'a vu, Lausanne attaque bien en transition. Les Lions sont dans la moyenne sur la défense off the rush. Ils sont par contre moins efficaces lorsque leur adversaire peut s'établir dans leur zone avec 0,97 but escompté par 60 minutes de glace à 5 contre 5 (11e). Problème? Avec 39% de ses buts escomptés qui proviennent de situation de jeu posé, Lausanne est l'équipe qui concède le plus haut taux de la Ligue.

Classons les adversaires du LHC du meilleur au pire tirage.

1 Les Lions n'ont pas peur des Tigres de Langnau

On vient de le voir, Lausanne a battu à quatre reprises les Langnau Tigers. Les Lions y sont parvenus en étant dominants grâce à leur jeu de transition et leur capacité à contourner proprement le forecheck des Emmentalois.

Toutefois, l'équipe de Thierry Paterlini possède deux atouts intéressants. Tout d'abord, l'équipe de l'Ilfis est sixième en ce qui concerne le nombre de chances créées après avoir conservé le puck en zone offensive. Précisément l'un des points sur lequel l'excellent Lausanne HC est perfectible.

Un autre point est à relever: Langnau possède le meilleur box-play de la Ligue. D'ailleurs, sur les onze buts concédés par les Tigres, un seul l'a été avec un homme de moins sur la glace. Ces deux aspects ne devraient toutefois pas trop déranger le LHC sur la longueur d'une série.

2 Ambri, l'équipe la plus imprévisible?

Si l'adversaire venait à être léventin, Lausanne pourrait avoir la vie un rien moins facile (tout en étant bien entendu favori). Mais des trois formations qui nous intéressent, Ambri-Piotta est l'équipe qui se crée le plus de chances de buts à 5 contre 5 en transition. Et, on l'a vu, cela a son importance. C'est d'autant plus vrai lorsque les Tessinois évoluent à l'extérieur. Seul Zurich se crée plus de chances en contres que le HCAP. Logique, puisque, loin de ses bases, l'équipe de Luca Cereda va souvent laisser l'initiative à son adversaire.

Un autre fait est plus surprenant. Ambri est la troisième équipe de la Ligue en ce qui concerne les chances de buts consécutives à une période de possession en zone offensive. Je vous l'accorde, c'est totalement contre-intuitif. Ajoutez à cela le détonateur Chris DiDomenico et le sniper Dominik Kubalik et vous avez un adversaire davantage menaçant que les deux autres.

Reste à savoir si les Léventins vont se sortir de deux tours de play-in. Et ça, ce n'est pas gagné.