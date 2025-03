Ajoie gagne grâce à un but improbable de Marco Maurer

Marco Maurer (de dos) a inscrit le but de la victoire en prolongation Photo: Samuel Golay

Marco Maurer ne marque pas beaucoup. Cette saison, il n'avait fait trembler les filets qu'une fois. C'était le 15 février dernier contre Ambri. Lors du championnat précédent, il n'avait qu'une réussite à son compteur lors d'une défaite 1-7 de son équipe. Autant dire que son but de la 75e minute sur la glace de la Resega avait une valeur bien différente. «Mais ce n'est qu'un but et ce n'est qu'une victoire, relativise-t-il. Bien sûr que je suis heureux d'avoir mis le puck au fond, mais il ne faut pas s'emballer pour autant.»

Si c'est bien à lui que ce 3-4 a été attribué, l'arrière zougois du HC Ajoie a mis du temps à comprendre qu'il avait été le buteur providentiel ce samedi. «Il paraît que j'ai marqué, sourit-il. C'est en tout cas ce que les arbitres ont dit au moment d'annoncer à la table de marque.»

Sur les images, l'essai du No 47 est dévié hors de portée de Niklas Schlegel par un joueur. Au premier abord, on aurait pu croire qu'il s'agissait de Reto Schmutz. Mais c'est Jesper Peltonen qui a été malheureux en la circonstance. «Marco a un bon tir, apprécie Greg Ireland, coach du HCA. Nous l'encourageons à prendre davantage sa chance et je suis content que cela ait payé ce soir.»

Surtout que cette victoire à Lugano a le don de mettre encore un peu la pression sur l'équipe tessinoise. «C'est une ville latine avec des supporters passionnés, remarque Marco Maurer qui a joué une saison et demi à la Resega. Nous savons que ce n'est pas simple de venir ici et c'est encore moins évident de s'y imposer.» Les Jurassiens devaient gagner au minimum une fois au sud du Gotthard. C'est désormais mission accomplie. «Mais lundi, nous devons déjà rejouer, prévient l'expérimenté arrière. Et il y aura à nouveau 0-0 au moment du coup d'envoi. Ce que nous avons fait ce soir n'a plus d'importance.»

Il y a tout de même une importance. Après ce premier acte, Lugano est mené au score dans ce play-out qu'il entame avec l'étiquette de l'équipe qui a tout à perdre. «Nous avons livré une prestation solide, surtout à partir de la deuxième période, a apprécié Greg Ireland. Nous avons mis quelques choses au point durant la première pause pour avoir un meilleur contrôle de la rondelle qu'au début de match.»

Cela a permis aux Ajoulots de mener 2-3 jusqu'à quelques secondes de la sirène finale et une égalisation venue de nulle part signée Luca Fazzini. «Mais cela ne nous a pas découragés, a apprécié le technicien. Je suis fier de la manière dont nous avons répondu.» Hormis une grosse occasion de Daniel Carr (63e), le HCA a parfaitement tenu Lugano en respect durant la prolongation jusqu'à ce but de Marco Maurer.