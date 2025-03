Le HC Ajoie a entamé de manière parfaite son play-out contre Lugano. Les Jurassiens se sont imposés à l'extérieur (3-4 ap) et mettent Lugano sous pression avant l'acte II, lundi.

Grégory Beaud Journaliste Blick

Les highlights seront disponibles dès que possible

Le HC Ajoie a acquis une certitude lors de son déplacement au Tessin: Il va pouvoir regarder le HC Lugano les yeux dans les yeux. Lors de ce premier match du play-out, les Jurassiens ont fait mieux que de se défendre. Pour être précis, ils se sont beaucoup défendus. Mais ils l'ont vraiment bien fait et ont même mis le doute dans les têtes luganaises. Ils ont même fait davantage puisque le score était de 2-2 après 40 minutes de jeu.

Bien sûr, les joueurs locaux ont paru être la meilleure équipe sur la glace. Tout le monde s'y attendait avant cette série. Mais à mesure que les minute ont passé, les nerfs ont commencé à se tendre et les actions offensives sont devenues moins limpides. La faute à un Benjamin Conz qui a tenu bon devant son but.

La faute de Carr

Le gardien jurassien a pourtant concédé un premier but particulier après 12 minutes de jeu. Collé à son poteau, il a laissé la rondelle passer dans un trou de souris pour permettre à Marco Müller d'ouvrir la marque (12e, 1-0). Mais une faute de Carr - rien à voir avec Marco Odermatt et le crique blanc - a permis aux visiteurs de revenir au score en supériorité numérique dès l'entame du second tiers-temps (22e, 1-1). C'est TJ Brennann, joker de luxe, qui a pu se trouver en position idéale au deuxième poteau.

Une double supériorité numérique a permis aux joueurs locaux de faire descendre la pression d'un cran peu avant la mi-match. Une passe lumineuse de Luca Fazzini a permis à Carr de rattraper son erreur. Seul face au but vide, le Canadien a pu inscrire le 2-1 (27e). Le second avantage des Tessinois a tenu une dizaine de minutes durant lesquelles ils sont même passés tout proche du 3-1. Mais à force de ne pas faire le break les hommes d'Uwe Krupp se sont retrouvés menacés par les Jurassiens.

La faute de Carr (bis)

Peu avnat la deuxième pause, c'est un nouveau jeu de puissance qui a permis aux visiteurs de revenir au score. Sur un tir de Kevin Fey de la ligne bleue, Marco Pedretti a pu dévier le puck hors de portée de Niklas Schlegel (37e, 2-2). Avant le second thé, les Luganais ont à nouveau pousser pour reprendre l'avantage. Mais le dernier tir de Michael Joly a frôlé le poteau d'Ajoie.

Et comme si la tension n'était pas suffisante, Lugano a concédé 1'52'' de double infériorité numérique aux Ajoulots dès l'entame du troisième tiers-temps. Après une pénalité pour surnombre, Daniel Carr - encore lui - a dégagé le puck dans le public. Incompréhensible. Après une poignée de secondes à 5 contre 3, TJ Brennan a pu donner un premier avantage aux visiteurs (43e, 2-3). À 6'30'' de la sirène finale, Jonathan Hazen est passé tout proche du 2-4, mais Niklas Schlegel a réalisé un superbe arrêt pour maintenir son équipe dans le match. Dommage!

À 1'36'' de la sirène finale, Adam Rundsqvist a manqué la cage vide depuis son propre camp. Problème? Luca Fazzini a trouvé l'intérieur du poteau de Benjamin Conz une quarantaine de secondes plus tard pour arracher la prolongation. Après un quart d'heure de temps supplémentaire, c'est Reto Schmutz qui a offert la victoire aux Ajoulots à la suite d'un tir de Marco Maurer. Le HCA met ainsi directement Lugano sous pression dans ce play-out avant le deuxième acte prévu lundi.