La démission du président de la fédération Stefan Schärer était pressentie

1/4 Stefan Schärer était président de la fédération de hockey sur glace depuis septembre 2023. Photo: keystone-sda.ch

Marcel Allemann

Stefan Schärer n'aura donc pas fait plus d'un an à la tête de la Swiss Ice Hockey Federation (SIHF). «J'ai été sollicité pour ce poste au printemps 2023. En tant qu'entrepreneur, j'ai été attiré par la tâche de participer à l'organisation stratégique de ce sport fantastique dans les années à venir et de le rendre viable. Malheureusement, je me suis vite rendu compte que nos structures sont extrêmement complexes et qu'il est tout sauf facile de faire avancer des décisions susceptibles d'obtenir une majorité, car la disposition au compromis des différentes parties prenantes fait parfois défaut», a-t-il déclaré dans un communiqué de presse de la fédération.

Et Stefan Schärer de poursuivre: «Dans ce contexte, j'ai décidé qu'à partir de 2025, je souhaiterais consacrer mon temps et mon énergie à des mandats et des projets permettant de progresser plus rapidement. À ce titre, je me consacrerai à la candidature aux Jeux olympiques d'hiver de 2038, pour laquelle une décision tombera d'ici fin 2026, voire mi-2027. Je suis très heureux de pouvoir continuer à représenter la SIHF au sein du comité directeur de l'association olympique, car une décision positive concernant les Jeux olympiques aurait un grand impact sur le hockey sur glace en Suisse.»

Des esclandres à gauche et à droite

Cette démission n'est pas surprenante, car Stefan Schärer était de plus en plus sous pression ces derniers temps. Il a finalement été poussé à prendre cette décision. Le 27 septembre, Blick avait déjà indiqué que l'ex-star du handball était «l'homme à abattre» au sein de la fédération.

Stefan Schärer ici à la Swiss Ice Hockey Night, avec l'animatrice Daniela Milanese. Photo: freshfocus

L'un des reproches les plus souvent formulés à l'époque était qu'il creusait le fossé entre la ligue et la fédération au lieu de le combler. L'homme de 59 ans s'était également adressé directement aux présidents des clubs de National League, en les convoquant pour leur expliquer des thèmes de stratégie sportive. Pris de vitesse, ils n'avaient pas du tout goûté à cette initiative.

En mettant le CEO de la SIHF Patrick Bloch à la porte en août, beaucoup y ont vu une manœuvre de diversion pour cacher ses propres lacunes. Mais le plus gros problème, selon certains, c'est que l'engagement très poussé de Shärer a fini par lui faire perdre plusieurs collaborateurs. Sa démission est ainsi logique.

L'envie de faire bouger les choses

L'Argovien ne s'est jamais considéré comme un président de fédération dont le but était simplement de représenter. Il voulait aussi faire bouger les choses. C'est ainsi qu'il fonctionnait auparavant en tant que sportif, puis en tant qu'entrepreneur. Ceux qui l'ont nommé en septembre 2023 auraient du en être conscients. Mais cela n'a visiblement pas été le cas, et une résistance s'est rapidement développée lorsqu'il s'est mêlé d'affaires qui, selon les bruits de couloir, ne relèvent pas de la mission et du domaine de compétence du président. Stefan Schärer s'était défendu en expliquant qu'en tant que personne venue de l'extérieur, il se devait de découvrir par lui-même les particularités du hockey sur glace.

Après le licenciement de Patrick Bloch, Stefan Schärer s'est également impliqué dans le conflit opposant la fédération à l'Institut fédéral de la propriété intellectuelle au sujet des armoiries suisses. Il a réussi à calmer le jeu et un accord a pu être trouvé il y a tout juste un mois. C'était l'une des rares annonces de succès du président au cours de son mandat de 15 mois à la tête de l'association. À l'origine, celui-ci aurait dû durer au moins jusqu'en 2027 après son élection.

Marc-Anthony Anner assure l'intérim

Jusqu'à la nomination d'un nouveau président, c'est le vice-président de la SIHF, Marc-Anthony Anner, qui prendra la tête du Conseil d'administration, conformément aux statuts. «Le processus de remplacement et la recherche d'un successeur approprié seront immédiatement lancés. L'objectif est de trouver une personnalité dirigeante qui conduise la fédération vers un avenir stable et prospère, qui aborde les défis sportifs et économiques avec clairvoyance et innovation puis qui renforce à tous les niveaux une collaboration ouverte et partenariale», peut-on lire dans le communiqué de presse.